La Casa de todos los almerienses

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

domingo 04 de julio de 2021

Cuando los anteriores gobernantes de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería anunciaron el proyecto de rehabilitar el Ayuntamiento y la Plaza Vieja yo estaba en 4º de la ESO. Han pasado más de veinte años desde entonces y la realidad es que hay muchos almerienses que han crecido sin poder conocer el uso municipal, administrativo, cultural y protocolario de la Casa Consistorial que conocieron y disfrutaron varias generaciones de almerienses. Y vamos a corregir esta situación, que en muchos sentidos es un completo agravio a la historia y a los afectos de todos los almerienses. Devolver la actividad diaria del Ayuntamiento a la Plaza Vieja no sólo supondrá una importante mejora para la gestión de los servicios municipales que prestamos y para la revitalización social y económica del centro. Abrir otra vez las puertas del Ayuntamiento en su emplazamiento histórico va a suponer también el punto final de la normalización del retraso como parte inevitable de la obra pública en Almería. No podemos convivir permanentemente con la ralentización de los tiempos comprometidos en las obras públicas, con independencia del color político de la administración responsable. A pesar de los sorprendentes intentos del PSOE almeriense de buscar ahora responsabilidades políticas en el fracaso sin paliativos de una gestión que todos los almerienses tienen claro a quién correspondía, insisto en lo que dije en el acto de firma del convenio entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía para finalizar las obras: el tiempo de la búsqueda de responsabilidades ya ha pasado porque todo el mundo sabe quién, pudiendo hacer las cosas bien en su momento, no supo o no quiso hacerlo. Ahora es tiempo de mirar hacia el futuro y pensar en la gran oportunidad que supone la vuelta de la actividad municipal diaria al centro porque, afortunadamente, este agravio para todos los almerienses tiene ya más pasado que futuro. Por fin hemos conseguido desbloquear esta situación y hemos firmado un convenio con el nuevo gobierno de la Junta para para cofinanciar al 50% el coste de estas obras, que están presupuestadas en torno a los cinco millones de euros y que van a comenzar a principios del año que viene. La vida municipal, los trámites cotidianos, las citas culturales, las visitas oficiales y, en definitiva, todas las cosas importantes de Almería volverán a pasar en donde corresponde: en la casa de todos los almerienses. Una gran noticia para todos.