La Casa del Cine proyecta la nueva campaña de Cosentino

miércoles 14 de julio de 2021 , 17:38h

El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, afirma que “Almería cree en el turismo slow y es la misma idea que se cuenta en las historias de los cuatro cortos”





Autenticidad, sostenibilidad y Mediterráneo. Son los tres mensajes que lanza Cosentino, referente mundial y embajador de la provincia, en su nueva campaña. Y son también atributos vinculados al turismo que propone la ciudad de Almería, un viajero slow que busca integrarse con el entorno que visita, respetando siempre la esencia del destino. Por eso, no había mejor sitio para presentar las cuatro historias locales que se cuentan en el nuevo proyecto audiovisual de su marca Silestone que la Casa del Cine. Son cuatro cortos, enmarcados dentro de un proyecto que viaja por todo el mundo, Sunlit Days, días bañados por el Sol, y que supone un punto de inflexión de la gran multinacional almeriense, pues es la primera colección neutra en carbono en la industria de las superficies de cuarzo y de piedra artificial.



‘Sunlit Days’ de Silestone es una colección inspirada en el Mediterráneo, y que ha querido transmitir a través del color que predomina en tres oficios auténticos, enraizados en la tierra de Almería, junto a la labor de una ONG que cuida el Mediterráneo. En concreto, las historias cuentan las experiencias y emociones de Mario, el farero de Mesa Roldán, David, un luthier afincado en Níjar, Rober y María del Mar, viticultores en Fondón con sus vinos ‘Pura Vida’, así como de ‘Equilibrio Marino’, la ONG que se dedica a la recuperación de ecosistemas marinos.



El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, afirma que “para nosotros es muy importante que una multinacional de tanto prestigio como es Cosentino haya querido hacer esta presentación en la Casa del Cine, que está siendo objeto de un impulso dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudad”. Además, añade el concejal, “es un proyecto enmarcado dentro de la sostenibilidad, que es una línea que desde el Ayuntamiento apoyamos a través del turismo slow”.



Por su parte, Pablo San Román, Global Brand Manager de Cosentino, explica que “hemos reseteado la marca y ésta es la primera campaña que mueve los valores que queremos transmitir. Básicamente habla de la vuelta a los orígenes, al Mediterráneo, a una forma de vivir más tranquila, en comunión con el entorno. Se trata de la línea más sostenible que hemos sacado nunca con vidrio reciclado, carbono cero, etc. Y para contar el nuevo pensamiento nos hemos basado en historias reales y auténticas, todas ellas locales. Por eso mueven tanto a la gente cuando las ven”.



Al acto ha asistido Santiago Alfonso, vicepresidente de Reputación y Comunicación Corporativa del Grupo Cosentino, en su calidad de presidente del Club de Marketing de Almería, y ha sido presentado por el periodista Jacinto Castillo.





Convenio con La Oficina

Esta actuación se enmarca igualmente dentro del convenio que el Área de Promoción suscribió con la asociación La Oficina Producciones Culturales, con quienes se trabaja para dinamizar este espacio museístico. En esta línea, el coordinador de Comunidad de La Oficina, Carlos Vives, ha manifestado que “nos alucinó el personaje trasversal de las cuatro historias, que es la luz y los colores, y hemos invitado a Cosentino y a los creadores técnicos del proyecto para ver los vídeos con los protagonistas y luego a realizar un coloquio. Y, por supuesto, hemos pedido que se sume la gente del barrio”.



La presentación cumple dos líneas del convenio del Área de Promoción de la Ciudad y La Oficina: Visibilizar los proyectos científicos, tecnológicos, artísticos, patrimoniales, etc. que se están gestando y hacen avanzar a Almería, así como mostrar a la ciudadanía contenidos de producción local y que cuentan con protagonistas de la provincia.



Estos vídeos se enmarcan dentro del nuevo lanzamiento sostenible de Cosentino: la primera colección Carbón Neutral de Silestone. Una apuesta por la sostenibilidad donde reducen y compensan las emisiones del proceso de fabricación con proyectos de reforestación.



Además, todos los colores de ‘Sunlit Days’ cuentan con tecnología con preceso de fabricación sostenible y con un mínimo del 20% de vidrio reciclado en su composición. Esta colección supone además el inicio de una colaboración entre Cosentino y Equilibrio Marino para salvar el Mediterráneo.