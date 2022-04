Cosentino traslada su City al corazón de Singapur

jueves 07 de abril de 2022 , 16:46h

La compañía reabre su City en The Heart en Marina One, un espectacular emplazamiento en el corazón de la ciudad-estado. El acto de inauguración contó con la presencia de Pilar Martínez-Cosentino y Eduardo Cosentino.

Cosentino, compañía líder mundial en la producción y distribución de superficies innovadoras y sostenibles para la arquitectura y el diseño, reabre su City de Singapur en una nueva y espectacular localización: The Heart en Marina One, el epicentro del Central Business District (CBD) de la ciudad-estado. Este complejo edificatorio, uno de los referentes arquitectónicos mundiales en sostenibilidad con certificados Green Mark Platinum y Leed Platinum, está compuesto por cuatro edificios de gran altura que se delimitan en su centro en el denominado The Heart, un impresionante espacio central ajardinado de 37.000 m2 destinado a tiendas de primeras marcas y showrooms.

Con este City la compañía inicia una nueva etapa dentro de su expansión comercial en la región de Asia-Pacífico (APAC), desde su entrada en 2014 con su anterior showroom ubicado en Duxton Road. Junto con el Cosentino Center, Singapur ahora servirá como sede central y hub de negocios de la multinacional para APAC, una de las regiones de más rápido crecimiento en el mundo. Este nuevo showroom se une a la lista de 19 Cosentino City repartidos en los cinco continentes, tras la reciente apertura de París.

Como apunta, Pilar Martínez-Cosentino, “Singapur es vital para nuestra red comercial y de distribución en la región APAC, donde estamos experimentado un importante crecimiento en los últimos años. Todo el equipo de Singapur y de Cosentino en APAC está realmente entusiasmado para presentar y hacer partícipes de este nuevo Cosentino City Singapur, en pleno corazón de la ciudad, a nuestros socios y clientes”.

La reapertura tuvo lugar esta semana durante dos días consecutivos en los que el equipo de Cosentino Singapur llevó a cabo varias presentaciones con profesionales y líderes de las comunidades de la arquitectura y diseño del país. El evento oficial de inauguración se celebró el martes con la asistencia de Pilar Martínez-Cosentino, Vicepresidenta Ejecutiva de Grupo Cosentino; Eduardo Cosentino, Vicepresidente Global de Ventas y CEO de Cosentino NorthAmerica; y Álvaro González, Vicepresidente de Ventas en Asia Pacífico (APAC).

Diseñado por el equipo integral de Diseño de la compañía y con una superficie cercana a los 400m2, este City de última generación presenta todos los conceptos y espacios del innovador modelo de showrooms de Cosentino, donde las herramientas digitales inmersivas transforman la experiencia del visitante en un centro de diseño holístico. Por su parte, la enorme altura del techo de 10 metros da una enorme profundidad al espacio, y permite exhibir diversas aplicaciones de interior y exterior, así como de revestimiento de paredes y fachadas, tales como la aplicación de revestimiento de paredes en Dekton® Slim con un espesor 4 milímetros y una altura de 6,25 m, uno de los aspectos diferenciales de este City. Por último, el showroom incluye áreas polivalentes y diáfanas para la organización de workshops y eventos.

“Cosentino City Singapur en este nuevo emplazamiento aspira a ser un espacio más atractivo y vibrante donde podamos seguir construyendo una comunidad en la que nuestros socios y clientes se involucren a nivel personal. Queremos que el City sea un centro de conocimiento, en el que profesionales de distintas disciplinas compartan las últimas tendencias, gustos y demandas del sector, lo que nos ayudará también a obtener información para seguir innovando y siendo una firma de referencia”, concluye Celine See, Showroom Manager de Cosentino City Singapur.