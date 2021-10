La cementera de Carboneras habría financiado al ISIS

sábado 02 de octubre de 2021 , 05:00h

La firma francesa Lafarge podría enfrentar nuevos cargos de complicidad en crímenes de lesa humanidad en Siria

El gigante del cemento Lafarge instalado en Carboneras (Almería) habría colaborado en la financiación de los terroristas de Estado Islámicos (ISIS), según está enjuciándose en Francia, donde está la matriz de la empresa. La cifra habría rondado los 13 millones de euros, y el motivo habría sido poder mantener la explotación de sus instalaciones en el norte Siria.

Según la información consultada por Noticias de Almería en Al Jazeera, el máximo tribunal de Francia anuló la decisión de un tribunal inferior de desestimar los cargos contra Lafarge por complicidad en crímenes de lesa humanidad en la guerra civil de Siria. La empresa ha reconocido que su filial siria habría negociado con los grupos armados locales para que su personal y sus mercancías pudiese moverse pro el territorio ocupado por el ISIS, pero se ha desentendidos de los supuestos pagos realizados.



El fallo del Tribunal de Casación del martes marca un gran revés para Lafarge, que se fusionó en 2015 con el grupo suizo Holcim que era el que tenía las instalaciones en Carboneras, y está bajo investigación formal en Francia por sus esfuerzos para mantener una fábrica en funcionamiento en Siria después del estallido del conflicto en 2011.



Grupos de derechos humanos como el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) con sede en Berlín y el Sherpa de Francia, que presentó demandas contra Lafarge, alegaron que el grupo compró materias primas y petróleo a combatientes armados y realizó pagos para el paso seguro de los trabajadores a través de los puestos de control.



Pero niega cualquier responsabilidad por el dinero que terminó en manos de grupos armados y ha luchado para que se retire el caso.



Tribunal de Apelación de París había desestimado en 2019 el cargo de crímenes de lesa humanidad, diciendo que aceptaba que los pagos no tenían como objetivo incitar a la espantosa agenda de ejecuciones y torturas de ISIL.



Sin embargo, dictaminó que la empresa sería procesada por otros tres cargos: financiación del terrorismo, violación de un embargo de la UE y poner en peligro la vida de otras personas.



Una vez que ex empleados sirios de Lafarge Cement Syria (LCS) impugnaron la decisión en el Tribunal de Casación, con el respaldo de ONG.



Anulando el fallo del tribunal inferior sobre complicidad, el tribunal de apelación más alto de Francia dictaminó el martes que "uno puede ser cómplice de crímenes de lesa humanidad incluso si uno no tiene la intención de estar asociado con los crímenes cometidos".



"Pagar a sabiendas varios millones de dólares a una organización único propósito era exclusivamente delictivo es suficiente para constituir complicidad, independientemente de si la parte en cuestión estaba actuando para llevar a cabo un cabo una actividad comercial", agregó.



Los jueces agregaron que “numerosos actos de complicidad” quedarían impunes si los tribunales adoptaran una interpretación más indulgente.



Sin embargo, el fallo no significa que Lafarge se enfrentará automáticamente a un juicio por las acusaciones más graves formuladas contra una empresa francesa por sus acciones en un país extranjero en los últimos años.



En cambio, el tribunal devolvió el asunto a los magistrados de instrucción para que reconsideraran el cargo de complicidad.



Sin embargo, el tribunal confirmó el cargo de financiación del terrorismo, que Lafarge había luchado por haber desestimado.



Además de la empresa, ocho ejecutivos de Lafarge, incluido el ex director ejecutivo Bruno Laffont, también están acusados ​​de financiar un grupo terrorista y / o poner en peligro la vida de otros.



No se ha fijado una fecha para el juicio y la investigación legal aún está en curso.



Lafarge dijo que "sigue cooperando plenamente con las autoridades judiciales francesas". Dijo que no haría más comentarios sobre el proceso judicial, pero dijo que había tomado medidas para garantizar que no se repitiera ese asunto en el futuro.



La compañía finalmente abandonó Siria en septiembre de 2014 después de que ISIL se apoderara de su planta en Jalabiya, a unos 150 km (95 millas) al noreste de la capital regional, Alepo.



Aunque Lafarge había evacuado a su personal extranjero, los empleados sirios como Mostafa Cheikh Nouh tuvieron que seguir trabajando.



"Le pedimos a la empresa que detuviera el trabajo, pero no se detuvieron", dijo Nouh a Al Jazeera. “La empresa es responsable de todos los que fueron arrestados, asesinados o secuestrados”.



Franceline Lepany, presidenta de Sherpa, dijo a Al Jazeera que no solo los estados tienen responsabilidades.



“Las empresas que se mudan a un país porque es rentable para ellas también pueden terminar contribuyendo a crímenes internacionales, incluidos crímenes de lesa humanidad o financiamiento del terrorismo”, dijo, hablando desde su casa en París.

Empresas acusadas de delitos

La empresa no es la primera multinacional acusada de complicidad en crímenes de lesa humanidad por su actividad en un país donde las personas sufrieron graves violaciones de derechos.



Pero estos casos rara vez se han llevado a juicio.



Doce nigerianos llevaron al gigante energético angloholandés Shell a los tribunales en los Estados Unidos, acusándolo de ser cómplice de ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones y crímenes de lesa humanidad en el delta del Níger en la década de 1990.



La Corte Suprema de EE. UU. En 2013 desestimó el caso, diciendo que los tribunales de EE. UU. No jurisdicción en el asunto.



Los grupos de derechos humanos, incluido Sherpa, también han desafiado a las empresas que operan en China y los fiscales franceses iniciaron una investigación en julio sobre cuatro minoristas de moda sospechosos de ocultar crímenes de lesa humanidad en la región china de Xinjiang.