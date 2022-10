Es una información de noticiasdealmeria.com Almería La cerveza más artesanal de Almería repite festival jueves 13 de octubre de 2022 , 20:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde el 21 al 23 de octubre se celebra esta feria que contará también con música en directo, puestos de comida y puestos de artesanía noticiasdealmeria.com Del 21 al 23 de octubre los almerienses tienen una nueva cita con la gastronomía, la música en directo, el lúpulo y la cebada en el VI Festival de la Cerveza Artesana de Almería. La Diputación Provincial, ‘Sabores Almería’, y el Ayuntamiento de Almería vuelven a apoyar esta iniciativa que se consolida en el calendario gastronómico y lúdico de la ciudad. El Salón de Actos del Edificio de la Calle Marín ha albergado la puesta de largo de esta edición que regresa a la Plaza Vieja con la participación de casi una decena de empresas cerveceras, puestos gastronómicos, Foodtrucks, DJ y grupos de Música en Directo. El concejal de Promoción del Ayuntamiento de Almería, Jesús Luque, la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz y Juan Felipe Navarro, organizador del evento, han desvelado todos los detalles. El concejal de Promoción del Ayuntamiento, ha indicado que "llegamos ya a la sexta edición de este festival, que se consolida año tras año y que, como novedad, este año contará con los Foodtrucks". Igualmente, ha resaltado el edil "disfrutaremos de música en directo, de pizzas recién hechas y de tapas y raciones a cargo del catering Aben Humeya". Por último, ha matizado, "tengo que recordar que el Ayuntamiento de Almería siempre va a estar al lado de todos estos eventos mediante los cuales se promocionan los productos de nuestra tierra poniendo en valor su gastronomía, su arte y su música". María Luisa Cruz ha recordado que, tras el parón obligado por la Pandemia, la Feria de la Cerveza vuelve con más fuerza que nunca gracias a la unión de las instituciones, la apuesta por la calidad y la producción almeriense y por la gran organización de este evento. Del mismo modo, ha añadido que “Almería es una tierra de Cervezas gracias al empuje y la apuesta de las productoras almerienses por la calidad, diversidad y por un producto que le distinga de los demás”. Cruz se ha mostrado satisfecha por la participación de empresas que ya son miembros activos de la marca gourmet de la provincia, así como otras que están tramitando su adhesión al distintivo de calidad. Juan Felipe Navarro ha destacado que este año a las cervezas almerienses (El Cabo, Origen, Glamour, Far West, Sol de Portocarrero y Jo Beer), se suman dos marcas invitadas: Pa’Mipolla y Gavach. Del mismo modo, ha recordado que viernes y sábado, de 13 a 24 horas y domingo de 13 a 16 horas, los visitantes encontrarán las mejores cervezas, food trucks, ambigús de Aben Humeya, Pizza Lopez y actuaciones de Frecuencia Modulada, Los Vinilos y DJ’s (950 Clicka, Dj Fixi y Waterparty Dj). Horarios de visita Tanto el viernes 21 como el sábado 22, el horario será de 13:00 a 00:00 horas mientras que el domingo 23 de octubre, el festival abrirá desde las una del mediodía hasta las seis de la tarde. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

