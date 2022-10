Es una información de noticiasdealmeria.com Capital María Vázquez pone en valor el trabajo de la FAAM jueves 13 de octubre de 2022 , 20:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa destaca “las instalaciones punteras y el equipo humano al servicios de quienes más lo necesitan” noticiasdealmeria.com La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha puesto en valor el trabajo de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) a favor de la inclusión social, a la vez que ha mostrado el compromiso del Ayuntamiento “para seguir construyendo una ciudad para todos”. “Con esa idea trabajamos desde todas las áreas porque la inclusión no es un privilegio, sino un derecho que tenemos que garantizar”, ha señalado. Lo ha hecho en el transcurso de una visita a la Residencia de Gravemente Afectados de Dependencia Física, un centro pionero y de referencia “con instalaciones punteras y un equipo humano al servicio de quienes más los necesitan”, ha indicado la alcaldesa. En este sentido, ha elogiado la labor “ejemplar” de la FAAM que, junto a otros colectivos de la ciudad, “ha tejido una enorme red de solidaridad”. Acompañada por la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, y el presidente de la FAAM, Valentín Sola, Vázquez ha asegurado que “para nosotros es un orgullo contar con este centro especializado no solo por la cualificación de los profesionales, sino por la tecnología que aplica para la rehabilitación física y cognitiva”. Por su parte, Valentín Sola ha destacado que “en la actualidad 90 personas trabajan en la residencia de gravemente afectados, profesionales de ámbitos de la fisioterapia, psicología, nutrición, enfermería o auxiliares, el 70 por ciento de ellos con discapacidad por lo que supone una satisfacción doble para la organización”. Además, ha subrayado la capacidad del centro “para dotarse de la mejor tecnología y desarrollar proyectos pioneros, como el de cuidados intermedios”. Residencia de gravemente afectados La residencia para personas gravemente afectadas cuenta con una unidad de día con capacidad para 40 usuarios y una residencia con 60 plazas. En total, actualmente cuentan con casi 80 personas en un complejo que abrió sus puertas en 2018 y ofrece terapias innovadoras, camilla y brazo robóticos, piscina de rehabilitación terapéutica y una sala de estimulación multisensorial, entre otros. Por otro lado, se ha mantenido una reunión de trabajo para abordar temas de interés. En esta línea, la FAAM ha trasladado a la alcaldesa su predisposición para iniciar un proyecto de prevención de la fragilidad social, una iniciativa que se está desarrollando y que la institución municipal estudiará una vez que se complete. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

