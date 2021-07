La clave de los cortes de luz son las plantaciones de marihuana

miércoles 07 de julio de 2021 , 15:06h

La Comisión contra los cortes de luz y el fraude eléctrico intensifica el trabajo para luchar contra los enganches ilegales y plantaciones masivas





La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, el subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, y el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, han presidido la Comisión contra los cortes de luz y el fraude eléctrico que hoy se ha reunido nuevamente en la Delegación del Gobierno andaluz. Un encuentro donde todas las administraciones participantes han destacado “la necesidad de trabajar coordinados y con más medios para perseguir el delito del fraude eléctrico y principalmente el de las plantaciones masivas de marihuana extendidas en los barrios que sufren los cortes de suministro eléctrico”.



Torregrosa ha explicado que “dos de los puntos más importantes en esta Comisión han sido analizar tanto el informe del Defensor del Pueblo de 18 de marzo de 2021 así como la auditoría a las redes de distribución de Endesa encargada por esta Delegación del Gobierno, solicitada a finales de 2020”. Tanto en el informe como en la auditoría se pone de manifiesto que la causa principal de los cortes de luz en los barrios afectados de Almería se debe a las plantaciones masivas de marihuana en viviendas de estos barrios.



La delegada del Gobierno andaluz, haciendo referencia al informe del Defensor del Pueblo donde se reflejan las competencias de las diferentes administraciones en este ámbito de los cortes de luz, ha asegurado que “la propia Delegación del Gobierno andaluz en Almería encargó en el año 2020 una auditoría a las redes de distribución de Endesa, adelantándose a la solicitud del Defensor del Pueblo, lo que muestra la preocupación de esta administración por atajar un problema dentro de su marco competencial”. En esta auditoría, tal y como ha manifestado la delegada “se muestra que la potencia eléctrica total disponible existente en estos barrios podría abastecer sobradamente el consumo doméstico previsto para el total de las viviendas ubicadas en estas zonas, aunque estuvieran cometiendo fraude eléctrico en su totalidad, pero que el problema de los cortes surge cuando esta defraudación se produce por consumos industriales propios del cultivo ilegal de marihuana”. Así ha destacado que la empresa Endesa, en los cinco primeros meses del año, ha realizado más de 2.600 cortes de suministros en fraude eléctrico en la provincia, lo que muestra “el alto número de enganches a la red que existe en Almería”.



Además, la delegada ha instado “a todas las administraciones a seguir trabajando por un problema que tenemos que atajar y que si en otras zonas de Andalucía como es el Campo de Gibraltar se consiguió frenar las plantaciones masivas, con más medios y actuaciones, en Almería tenemos que implicarnos para que las familias que tienen su contrato de suministro y que pagan su factura de la luz puedan tener electricidad y no pagar las consecuencias de los defraudadores que se aprovechan con sus actuaciones de la vulnerabilidad de las familias que viven en los barrios afectados”.



Por su parte, el alcalde de Almería ha querido lanzar un mensaje claro “el primero de agradecimiento a la implicación que las diferentes administraciones con sus medios y sus competencias están prestando para solucionar este problema que desgraciadamente no incumbe solamente a unos vecinos de un barrio concreto, sino que por desgracia se está generalizando en toda la corona de la ciudad”. Fernández-Pacheco ha añadido que “en segundo lugar quiero trasladar mi exigencia de implicación. Necesitamos los medios materiales y humanos suficientes para atajar este problema. Yo soy perfectamente consciente del esfuerzo que se está haciendo por parte de todas las administraciones y en concreto, por parte del Cuerpo Nacional de Policía del que todos nos sentimos orgullos y al que todos agradecemos el trabajo que realizan, pero es verdad que si el problema persiste probablemente necesitaremos más medios”.



Además ha añadido que “necesitaremos también la implicación de los jueces, de los fiscales, de todo el aparato judicial para que el proceso desde que un Policía empieza a investigar hasta que se detiene y se pone a disposición judicial, se juzga al presunto delincuente, sea un procedimiento rápido, efectivo, que tenga también carácter disuasorio para que como bien ha explicado la delegada del Gobierno, tal y como pasó en su día en el Campo de Gibraltar, pues Almería sea una ciudad incómoda para aquellos que quieren plantar marihuana, defraudar y de esa manera, entorpecer la vida normal de cualquier familia”. Para finalizar, el alcalde ha propuesto, y se ha acordado por unanimidad, instar a los diferentes grupos parlamentarios para que trasladen al Parlamento una propuesta de modificación en la ley sancionadora del fraude eléctrico para endurecer las penas por fraude eléctrico”.



El subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, ha afirmado que “venimos a esta Comisión a dar cuenta del esfuerzo compartido que estamos haciendo Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Gobierno principalmente a través de la Policía Nacional que realiza labores de persecución al fraude eléctrico”. De la Fuente ha destacado que “en lo que llevamos de 2021 ya se han realizado más registros, desmantelamiento de plantaciones de marihuana y cortes de enganches ilegales que durante todo el año 2020”. Además, el subdelegado ha manifestado que “el 90% de los usuarios de electricidad en El Puche no tienen contrato con la compañía eléctrica”. En sus declaraciones antes del inicio de la Comisión, De la Fuente ha asegurado que “el objetivo es seguir avanzando para hacer de estas zonas, unos barrios habitables y con suministro para quien tenga contrato de luz”.



En la Comisión han participado además por parte de la Junta de Andalucía, la jefe del Servicio de Industria, Lucía Segura, la responsable de la Oficina de Calidad de Servicios, Elena Escámez, y la jefe de sección técnica de AVRA, María Uroz, y el coordinador de la Delegación del Gobierno de la Junta en Almería, José Ángel Iglesias; por parte de la Comisaría de Policía Nacional, el comisario jefe provincial de Policía Nacional en Almería, Rafael Madrona, y el inspector jefe de Policía Judicial, Juan Francisco López. Por parte, del Ayuntamiento, la concejal de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, la concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, la concejal de Seguridad Ciudadana, María del Mar García Lorca, y la concejal de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez. Y por último por parte de Endesa la responsable de Inspecciones en Andalucía y Extremadura, Estefanía Caballero Collado, y el responsable de Red MT-Bt de Endesa, Juan de la Cruz Molina.