Capital La cocina de San Valentín protagoniza un nuevo showcooking en el Mercado Central miércoles 09 de febrero de 2022 , 21:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El chef David Soriano conquista con dos recetas especiales para el Día de los Enamorados El Mercado Central de la capital almeriense ha acogido una nueva jornada de los showcookings que desde el pasado año se vienen celebrando en este centro neurálgico de la ciudad gracias a la colaboración entre la Escuela ‘Innova de Hostelería y Turismo’ y el Área de Promoción del Ayuntamiento de Almería. Se trata de la décimo quinta cita que se desarrolla en el stand instalado en este recinto comercial. El chef David Soriano, de la propia Escuela Innova de Hostelería y Turismo, ha elaborado dos recetas en esta demostración culinaria. Desde las 10.30 horas hasta el mediodía, el cocinero ha ofrecido una completa propuesta para este Día de San Valentín, que se celebra el próximo lunes 14 de febrero. ‘Flores con pétalos de pan’ ha sido el primer plato de la jornada, una obra en la que el cocinero ha sacado a relucir su creatividad formando un suculento plato. Seguidamente, David Soriano ha preparado una tarde hojaldre con forma de corazón, un postre que ha rellenado con crema pastelera y ha adornado con fresas naturales. Precisamente la crema pastelera ha sido realizada con un litro de leche, una vaina de vainillas, 200 gramos de yemas de huevo, 250 gramos de azúcar, 100 gramos de maicena y 50 gramos de mantequilla. Para el hojaldre, el chef ha requerido 100 gramos de harina, 60 gramos de agua, dos gramos de sal y 81 gramos de mantequilla. Hay que recordar que los showcookings se celebrarán cada 15 días y pueden asistir todas aquellas personas que lo deseen y se hayan inscrito previamente y de forma gratuita. Para información y reservas, pueden hacerlo en el 950265512 o a través de la web www.innovahosteleriayturismo.com. La finalidad es conseguir que los usuarios de este programa conozcan las recetas culinarias de nuestra ciudad, así como la implementación de las mismas en sus cocinas, utilizando para ello principalmente productos frescos de la tierra. Esta actividad está subvencionada por Plan Turístico de Grandes Ciudades de Almería, con fondos de la Junta de Andalucía (Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local) al Ayuntamiento de Almería. La próxima cita culinaria será el 23 de febrero. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.