Capital La cocina del mar de David Díaz protagoniza el penúltimo showcooking del año jueves 09 de diciembre de 2021 , 20:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Mercado Central ha acogido este jueves una nueva demostración con el chef de ‘Casa Nostra’ La cocina del mar del chef David Díaz Galdeano ha protagonizado el penúltimo showcooking de este año 2021 en el Mercado Central de Almería. El chef del Restaurante ‘Casa Nostra’ ha deleitado a todos los asistentes con esta demostración culinaria y sus recetas con rape y bacalao como platos principales. Cabe recordar que este evento está enmarcado dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades, con el apoyo de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía. En concreto, el cocinero ha realizado dos recetas en las cuales ha puesto en valor los grandes productos con los que cuenta la tierra. La primera de ellas ha sido un ‘Rape Koskera’,una forma típica del País Vasco para preparar algunos pescados, normalmente en cazuelas de barro, con ajos cortados en láminas, aceite, perejil bien picado, guisantes, espárragos y huevo. La segunda de las recetas ha sido un bacalao confitado con espuma de patata y boniato con lascas de pulpo seco de Adra. Esta elaboración se ha basado en la confitura del bacalao en abundante aceite de oliva. Para la espuma, el chef ha pasado la patata cocida por el pasapuré, añadiéndole agua de cocerlas, aceite y nata. La actividad ha contado con una gran afluencia de público que, aprovechando ya las primeras compras navideñas y tras los días festivos, ha querido pasar por el Mercado Central. La finalidad es conseguir que los usuarios de este programa conozcan las recetas culinarias de la ciudad, así como la implementación de las mismas en sus cocinas, utilizando para ello principalmente productos frescos de la tierra. Igualmente hay que mencionar que las inscripciones para el último de los showcookings que se celebrará en este año 2021, ya están abiertas. Para apuntarse a esta duodécima demostración culinaria, todo el que lo desee debe de inscribirse a través de la web https://www.innovahosteleriayturismo.com/showcooking/. En esta última jornada será el chef Guillermo Cano, cocinero de ‘Tortillería La Mala’ quien haga su demostración con tres recetas: tartar de cigalas del mar de Alborán con cabeza en su jugo y torreznitos de tocino de Serón, Ceviche de coliflor con crujiente de yuca y tortilla de patatas con jamón segura gran reserva de Serón y queso curado El Pericho. La cita será el próximo 15 de diciembre a las 10:30 horas en el Mercado Central. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

