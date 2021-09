Capital La cocina internacional llena el Mercado Central con Cristina Ulla miércoles 22 de septiembre de 2021 , 15:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El pescado del Mediterráneo y el producto fresco de Almería, protagonistas de la jornada

La cocina internacional ha llenado de sabor el Mercado Central de Almería con el showcooking de la chef Cristina Ulla, del restaurante Aromas. La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Almería, se enmarca en el Plan Turístico de Grandes Ciudades y se realiza con el apoyo de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía.



Aunque ha sido una cita marcada por las elaboraciones internacionales, no ha podido faltar la esencia de la cocina almeriense con productos frescos del mar Mediterráneo. Dos recetas ha preparado la protagonista de la jornada con el pescado como elemento principal y un toque de la gastronomía local: coca de sardina y corvina con barniz de puerro.



En el primer plato, la sardina ha sido el producto principal. Tras preparar una masa similar a la de una pizza, pero con la ausencia del queso, se ha añadido tomate, pimiento y cebolla sobre la base para poner finalmente la sardina como cara visible de la receta. Posteriormente, se ha horneado durante unos 40 minutos para lograr un resultado exquisito.



La corvina ha puesto la guinda a las elaboraciones del showcooking. Pero tratándose de Almería, la huerta de Europa, la verdura tenía que estar presente de algún modo. Esa singularidad, unida al objetivo de difundir y promocionar la gastronomía de la ciudad han sido la base para cocinar la segunda elaboración. Para ello, la corvina se ha presentado con un barniz de puerro que ha puesto el toque almeriense. Un plato muy sabroso que ha hecho las delicias del público asistente, que ha podido degustarlo.



Por otra parte, las demostraciones continuarán la próxima semana. El miércoles, 29 de septiembre, el Mercado Central volverá a acoger un showcooking de la mano de María Guernoun. Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través de la web https://www.innovahosteleriayturismo.com/showcooking/.

