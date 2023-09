Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) La coherencia de Sémper Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por miércoles 20 de septiembre de 2023 , 08:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper dio una lección de valentía y coherencia al utilizar el euskera en el Congreso, justo un día después de rechazar el cambio de reglamento que pretendía imponer el PSOE y sus socios. Su intervención, lejos de ser una contradicción, fue una defensa del bilingüismo y del respeto a la diversidad lingüística. Sémper demostró que ya se podía hablar en euskera sin necesidad de modificar el reglamento, pero que lo hacía por voluntad propia y no por imposición. Al autotraducirse, Sémper facilitó la comprensión y la comunicación con el resto de los diputados, y evitó el uso de traductores simultáneos que suponen un gasto innecesario. Además, Sémper fue coherente al criticar al PSOE y a sus socios por "atentar contra lo común" y por usar las lenguas como "moneda de cambio político". Sémper defendió que las lenguas cooficiales son un patrimonio cultural que hay que proteger y promover, pero no un instrumento para dividir y confrontar. Sémper fue un ejemplo de sensatez y moderación frente al sectarismo y el extremismo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Noticias de Almería Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 116 artículos aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes