La Comisión Europea aprueba la UNIgreen, la universidad europea liderada por la UAL

jueves 28 de julio de 2022 , 22:00h

The Green European University-UNIgreen- es una de las únicas cuatro universidades europeas que recibe luz verde por la Comisión en la convocatoria 2022

Con la excelente puntuación de 89 puntos sobre 100 y la concesión de toda la financiación solicitada, la Comisión Europea ha distinguido al consorcio liderado por la Universidad de Almería como la Universidad Europea en el ámbito de la agricultura, medioambiente, biotecnología verde y ciencias de la vida. Tras una durísima competencia, la universidad UNIgreen ha recibido el apoyo para su creación por parte de la Comisión Europea. Este miércoles 27 de julio ha sido incorporada en la lista de Universidades Europeas, de la convocatoria 2022, convirtiéndose en uno de los cuatro consorcios aprobados en dicha convocatoria, de un total de 31 solicitudes de universidades europeas. La decisión de la Comisión supone un paso definitivo hacia la materialización de esta alianza europea que la UAL impulsó en 2020 aprovechando su potencial en los campos de la agronomía y la biotecnología, con la creación de un consorcio integrado por ocho universidades europeas de prestigio en estos ámbitos.

La evaluación recibida por parte de la Comisión Europea destaca la relevancia e impacto de la propuesta reseñando que UNIgreen tiene un sólido potencial para hacer contribuciones relevantes para alcanzar las metas de Desarrollo Sostenible en Europa desde las áreas de la Educación e Investigación. Igualmente resalta la capacidad de UNIgreen para realizar una efectiva transmisión a los sectores implicados de los conocimientos adquiridos con un plan de comunicación muy completo dirigido a un público “extremadamente” amplio. Esto último subraya, una vez más, el compromiso de la UAL en la transferencia de conocimientos y su imbricación con la sociedad almeriense y ahora, por extensión europea. En este sentido, la UAL quiere agradecer su relevante apoyo a los miembros asociados (“Associate Partners”) que incluyen al grupo La Caña, UNICA, Primaflor, La Unión, Trops, ANECOOP, la Fundación Cajamar, el Parque Científico Técnico PITA, el CeiA3, COEXPHAL, TECNOVA, HortiEspaña. Y a nivel institucional de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, la Diputación y el Ayuntamiento de Almería, junto con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.

El rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, satisfecho por la noticia, ha destacado “el trabajo y la implicación personal que durante estos dos últimos años vienen dedicándole al proyecto los representantes de las ocho instituciones que forman UNIgreen”, enfatizando que “la Universidad de Almería y la sociedad en general está de enhorabuena porque desde nuestro campus y para toda Europa lideraremos la universidad europea UNIgreen, centrada en la agronomía sostenible, la biotecnología verde y las ciencias medioambientales y de la vida pero que en corto plazo se extenderá a otras áreas”. “UNIgreen no viene sólo a cumplir con las expectativas del Espacio Europeo de Educación Superior sino que aumentará las oportunidades de nuevas colaboraciones en materia de investigación y docencia para nuestros docentes e investigadores; de intercambio de experiencias de gestión y aprendizaje de idiomas para nuestro personal de administración y servicios; y además incrementará las posibilidades de movilidad de nuestros estudiantes quienes podrán cursar programas de estudio desarrollados conjuntamente por las instituciones educativas del consorcio”.

Las universidades que forman UNIgreen además de la UAL son: Agricultural University of Iceland – Iceland-, Agricultural University of Plovdiv – Bulgaria-, Instituto Politécnico de Coimbra – Portugal-, Paris Sup’Biotech – France-, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Italy-, Warsaw University of Life Sciences – Poland- Haute École de la Province de Liège – Belgium-

El equipo de la UAL, coordinado por el director de Estrategia Internacional, Tomás Lorenzana, con el apoyo imprescindible del equipo de Proyectos del Servicio de Relaciones Internacionales y la consultora INCOMA, ha liderado los trabajos del Consorcio durante dos años para conseguir este notable éxito que pondrá a la UAL en una nueva dimensión para beneficio de sus estudiantes, profesores y personal de administración y servicios. Así pues, UNIgreen es ya una de las 44 universidades europeas, seleccionadas por la Comisión Europea para cooperar a través de fronteras y disciplinas. Estas instituciones de educación superior están repartidas por capitales europeas de todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE), así como Islandia, Noruega, Serbia y Turquía ofrecerán currículos impartidos conjuntamente en campus interuniversitarios, a través de los cuales los estudiantes, el personal y los investigadores de todas partes de Europa pueden disfrutar de una movilidad fluida, de modo que un estudiante podrá cursar, y un profesor impartir docencia, en las diferentes Universidades miembros del consorcio. Con el tiempo, las alianzas de universidades europeas conectarán cada vez más a las facultades, departamentos, personal y estudiantes, ofreciendo pedagogías más innovadoras basadas en enfoques transdisciplinarios y ​​en desafíos, implementando más programas conjuntos, siendo aún más inclusivos y comprometiéndose más con sus comunidades.

En el otoño de 2022, la Comisión lanzará la cuarta convocatoria de propuestas Erasmus+, con el objetivo de ofrecer financiación para las alianzas existentes y crear otras nuevas. La estrategia europea para universidades establece apoyar hasta 60 universidades europeas (desde las 44 actuales) en las que participen más de 500 instituciones de educación superior. Para ello, se prevé un récord de 1.100 millones de euros en el marco del programa Erasmus+ 2021-2027.