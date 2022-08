Sucesos La concejala de Sostenibilidad garantiza la continuidad de la planta de reciclaje incendiada jueves 25 de agosto de 2022 , 16:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cobos se reúne con vecinos y trabajadores de la Planta de Reciclaje para informarles del incendio y transmitirles un mensaje de tranquilidad La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha mantenido sendas reuniones, con vecinos de Cuevas de los Medina y con los trabajadores de la Planta de Tratamiento de Clasificación y Compostaje de residuos sólidos urbanos de Almería, para informarles sobre las circunstancias del incendio ocurrido en la tarde del pasado martes y transmitirles un mensaje de tranquilidad “tanto por la evolución del fuego, que está ya prácticamente extinguido, como por la continuidad de la planta” tras quedar destruidas las naves de los fosos de descarga de residuos y de tratamiento. Cobos trasladó a vecinos y trabajadores que aunque la planta haya sufrido daños importantes, “desde el Ayuntamiento vamos a trabajar para recuperar la normalidad lo antes posible”. Mientras se reacondiciona y se estudian las soluciones técnicas para reactivar el tratamiento de los residuos, algo en lo que ya trabajan el Área de Sostenibilidad Ambiental y la empresa concesionaria, PreZero, que también está realizando un informe preliminar sobre lo sucedido, la apuesta municipal por el reciclaje va a continuar a través de diferentes alternativas transitorias en instalaciones autorizadas. La concejala afirma también que en todo momento se ha mantenido informado al grupo socialista, a través de la edil Amparo Ramírez, por lo que insta a su portavoz, Adriana Valverde, “a ser prudente en sus declaraciones porque no sólo no hay nada que ocultar, sino que recientemente tuvimos una inspección de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía que concluyó sin incidencias reseñables”. Entretanto, continúan las tareas de enfriamiento y limpieza de la zona afectada, una vez controlado y prácticamente extinguido un incendio cuyo origen se investiga y que, afortunadamente, no causó daños personales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

