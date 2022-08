ESPAÑA Crespo pide la convocatoria “urgente” de la Mesa Nacional de la Sequía facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Carmen Crespo insiste en la necesidad de que se pongan en marcha las obras hidráulicas de interés general del Estado La consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ante la situación de escasez de agua existente en todo el territorio nacional y, muy especialmente, en Andalucía, ha vuelto a pedir al Estado la “convocatoria urgente de la Mesa Nacional de la Sequía”. La idea es, como ha explicado, abordar en conjunto la situación del país y que desde la administración central se “pongan en marcha medidas de emergencia que vengan a dar respuesta al grave déficit hídrico que sufren las cuencas”. Crespo ha insistido en que “la política de agua es una de las prioridades del Gobierno andaluz para esta nueva etapa legislativa” y así de hecho lo ha trasladado el propio presidente de la Junta de Andalucía en su encuentro con el presidente del Gobierno de España. Y es que Andalucía tiene claro que los futuros desarrollos pasan por contar con unos buenos recursos hídricos. De ahí que una de las primeras acciones de la consejera de Agua sea mantener una reunión de trabajo en Madrid con el secretario de Estado, estando ésta ya fijada para el próximo día 9 de septiembre. Ésta servirá para volver a poner de manifiesto “la necesidad de iniciar, en el menor plazo posible, las obras hidráulicas de interés del Estado”. Asimismo, ha explicado que trasladará la petición de que “se utilicen más fondos del Next Generation para la ejecución de esta política hídrica”, a la par que ha asegurado que “en aras de buscar una mayor solución para los andaluces estamos dispuestos a llegar a un acuerdo con el Estado, como hemos hecho ya en la legislatura anterior, para que se establezcan prioridades e inversiones y se puedan llevar a cabo de forma más ágil la ejecución de proyectos, infraestructuras y medidas que venga a hacer frente a los efectos de la sequía”. Carmen Crespo ha subrayado que “trabajando juntos se consiguen mayores logros” y ha vuelto a demandar la bonificación del agua desalada a 0,30 euros, no solo para los regantes, también para municipios que tienen en la desalación su única forma de abastecimiento. La consejera ha insistido, asimismo, en la necesidad de que el Gobierno de España active la doble tarifa eléctrica, que supondría un importante ahorro a los regantes. Para la consejera, “el 9 de septiembre es una fecha clave para la defensa de los intereses de Andalucía respecto a las circunstancias de déficit hídrico y la sequía”. La consejera ha puesto en valor que “desde el Gobierno de Andalucía tenemos muy claro que no se puede desdeñar ninguna fuente hídrica y vamos a luchar por las transferencias y trasvases que nuestra comunidad autónoma se merece y por que rija el principio de solidaridad entre cuencas con excedentes de agua y cuencas deficitarias”. De lo contrario, Crespo ha señalado que “nos pondrían en clara desventaja con respecto a otros territorios de España, no solo en el ámbito agrícola, también en el turístico o el industrial”. Crespo ha añadido que desde el Gobierno de Andalucía trabajan ya en el que será el II Plan de Aguas Regeneradas, así como por sumar más conexiones de competencia autonómica y ha puesto el foco en la importancia de “evitar las pérdidas de agua en las tuberías” porque, como ha reseñado, “cada gota cuenta”. La consejera ha destacado que la puesta a disposición de los regantes andaluces una línea de ayudas dirigidas a facilitar el aprovechamiento de las aguas regeneradas por parte de los agricultores, dotada con 25 millones de euros. Este montante contempla 10 millones de euros a respaldar las infraestructuras de conexión con las estaciones depuradoras de aguas regeneradas (EDAR) o desaladoras que permitan utilizar estas aguas en las explotaciones agrícolas; así como 15 millones de euros para la puesta en marcha de nuevos regadíos abastecidos con estos recursos hídricos adicionales. Para la consejera, “es necesario un compromiso firme en materia hídrica, como el demostrado por el Gobierno andaluz, que ha movilizado 143 millones de euros para infraestructuras del agua en sus dos decretos de sequía”. Crespo ha señalado que necesitan la colaboración del Estado y ve “insuficiente su compromiso al haber puesto sobre la mesa 9,6 millones de euros en su Decreto de Sequía para el Guadalquivir, que es de su competencia y supone el 67% del territorio de Andalucía”. La consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha informado de que la media de las cuencas de competencia del Gobierno de Andalucía (Cuencas Mediterráneas, Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras) se encuentra al 38,14%, mientras que la del Guadalquivir, de competencia estatal, está al 24,62%. Es por ello que ha lamentado que “vamos a afrontar un verano y un otoño muy complicados y necesitamos que el gobierno de España se ponga las pilas y ponga de su parte para limitar los efectos de la sequía en nuestra tierra”. Crespo ha reiterado su opinión de que "es el momento de que todas las administraciones estén a la altura de las circunstancias" y ha solicitado al Gobierno una mayor proactividad para "apoyar a unos agricultores y ganaderos que ya tienen bastante con la subida elevada de los costes de producción y los efectos que ya está causando la guerra de Ucrania".

