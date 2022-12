S�ganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar La Consejería de Crespo cierra 2022 dando liquidez a los sectores productivos con 445M€ en ayudas viernes 30 de diciembre de 2022 , 02:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Agricultura inicia 2023 con el paquete de medidas de 39 millones de euros aprobado para paliar los efectos de la sequía y la inflación La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural inyecta liquidez al sector productivo desembolsando y facilitando ayudas por valor de 445 millones de euros hasta finales de 2022. Entre ellos, un paquete de medidas aprobado para paliar la inflación, los costes de producción y los efectos de la sequía, por valor de 39 millones de euros, y un desembolso de 405 millones de euros en las últimas semanas del año, el segundo desembolso de la Política Comunitaria de Ayudas a la Agricultura ( PAC), Subvenciones a la Medida 22; Ayudas para la construcción de abrevaderos y Ayudas Minimis dirigidas a la ganadería y sectores afectados por la escasez de agua y el conflicto en Ucrania. La mayor parte de los 405 millones de euros desembolsados ​​en estas semanas correspondieron al segundo tramo de las ayudas de la PAC, por un total de 363 millones de euros. La medida 22 ascendió a 36,8 millones de euros, mientras que las ayudas para la construcción de abrevaderos y Minimis se apoyaron en 2 y 5 millones de euros respectivamente. Además, se ha concedido una subvención de 1 millón de euros a los 13 comités reguladores de origen andaluz, destinada a promover publicidad y exposiciones en el mercado interior, catas de vino y materiales que valoren la excelencia. El conjunto de medidas cuenta con una convocatoria de ayudas de 9,6 millones de euros para los sectores de la pesca y la acuicultura para hacer frente al gasto energético y de combustible, en concreto 6,5 millones de euros para la flota pesquera y 3 para la acuicultura andaluza. La convocatoria de esta línea saldrá en enero y beneficiará a 1.419 barcos y a 82 empresas acuicultoras. Se suman 11,4 millones de euros para mejorar la eficiencia energética en regadío, disminuyendo la dependencia de la electricidad, que beneficiará a 18 comunidades de regantes, a casi 10.000 comuneros y supondrá un ahorro de 12 millones de kilovatios hora al año. El paquete de medidas incorpora también 18 millones de euros para una nueva convocatoria de ayudas a los grupos operativos para innovación. Respecto a este último, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha puesto en valor que “son de vital importancia en cuestiones como la tecnificación del sector agrario, el etiquetado, biofertilizantes o economía circular”. Crespo ha destacado, además, que “esta línea cuenta con una partida específica de 5,4 millones de euros para el olivar, un sector que se está viendo muy afectado por la baja producción prevista esta campaña por la sequía”. Carmen Crespo, ha explicado que “con estas medidas queremos insuflar optimismo a los agricultores, ganaderos y pescadores de nuestra tierra para que puedan comenzar el año 2023 con más tranquilidad a la hora de hacer frente a los elevados costes de producción que están sufriendo”. La consejera ha puesto el acento en que “se trata de ayudas que están llegando a los sectores productivos cuando más lo necesitan”. El conjunto de estas ayudas y pagos que se están abonando tendrá un impacto directo de alivio económico sobre más de 40.000 familias andaluzas agrícolas y pesqueras, así como indirecto sobre casi 100.000 familias. Es una informaci�n de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

