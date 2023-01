Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar La Consejería incorpora al Ifapa 21 nuevos investigadores y formadores sábado 14 de enero de 2023 , 11:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Carmen Crespo destaca el papel que van a tener frente a los desafíos de los sectores, la nueva PAC, la sostenibilidad, economía circular y cuestiones hídricas La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha destacado que “el alma máter del Ifapa son los trabajadores” y ha proseguido “en un momento complejo para la agricultura, la pesca, la ganadería, el agua y la sostenibilidad, los investigadores, técnicos y formadores de Ifapa cubrís una faceta muy importante y tenéis mucho que decir porque cada vez son más las peticiones por parte del sector”. Durante su intervención junto a la presidenta del Ifapa, Marta Bosquet, en la toma de posesión de nuevos expertos que se incorporan a los centros del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, la consejera ha querido poner en valor la apuesta de la Junta por la investigación, tecnificación, el intercambio de conocimiento y la sostenibilidad. En total son 21 nuevos expertos (13 investigadores y ocho técnicos) que ejercerán su labor en once centros de Ifapa de siete provincias andaluzas, lo que supone un importante refuerzo para poder llevar adelante los objetivos marcados en el consejo social del Ifapa y demandados por la sociedad, los sindicatos agrarios, cooperativas y empresas agroalimentarias para 2023. El primer objetivo ha sido la renovación de los centros del Ifapa para poder seguir desarrollando su trabajo, investigación, tecnificación y formación y, otro de los objetivos, es encarar la nueva PAC y ponerla en marcha “donde vosotros, para los eco-regímenes y la sostenibilidad, sois pieza clave”, ha apuntado la consejera. El tercer objetivo, entre otros tantos, viene intrínsecamente unido al potencial de Andalucía, Crespo ha recordado “tenemos un sector pujante con más del 10% del PIB y el 11% del empleo, un sector pesquero diverso con dos mares completamente diferentes, hay que articular y hacer realidad las necesidades que tienen nuestro agricultores, ganaderos y pescadores. Por eso, el Ifapa es fundamental en esta Consejería y si no existiera, habría que inventarlo”. Una de las claves del éxito del Ifapa radica en que, además de la investigación en campos como la sanidad animal y vegetal y los cultivos, en la actualidad se abordan cuestiones de gran interés como la economía circular, cuestiones en materia de agua para mejorar la eficiencia y disminuir la huella hídrica. Respecto al sector pesquero se están abordando proyectos relacionados con el alga asiática, estudio que ha finalizado su caracterización genética y empieza ahora su valoración y utilización en sectores de alimentación, farmacia y biomasa. También en Huércal-Overa, Ifapa avanza en la investigación de la utilización de purines para biogás. Al mismo tiempo la consejera de Agricultura ha valorado los resultados que Ifapa viene ofreciendo a través de la colaboración público-privada con la firma de 15 convenios que persiguen impulsar la I+D+i. Entre otras entidades, destacan colaboraciones con Syngenta, Hortyfruta, Intermalta, Asaja-Sevilla, la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, Cupimar, WWF-Adena, el Ayuntamiento de Huércal-Overa o la Consejería de Educación y Deporte. Por último, la consejera ha cerrado diciendo que “Andalucía es una comunidad muy extensa, tenemos todo tipo de agricultura, una ganadería diversa y una pesca con dos mares completamente diferentes. Por esta diversidad cada centro del Ifapa es diferente y esa es la riqueza de Andalucía, que tiene su mejor reflejo en el instituto del de Ifapa”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

