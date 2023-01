Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Los disparos a la víctima del crimen de Gádor iban hacia una "zona vital"

viernes 13 de enero de 2023 , 23:00h

Así lo han dicho los criminalistas de la Guardia Civil en el juicio

La Guardia Civil llevó a cabo una investigación en la calle Ossetia del Norte de Gádor (Almería) tras la muerte de un vecino por disparos. Se juzga a un hombre y sus tres hijos por los hechos y la Fiscalía solicita hasta 42 años de prisión para el principal acusado, I.F.S. Según el testimonio de uno de los agentes del servicio de criminalística de la Guardia Civil, los disparos con una escopeta se dirigieron hacia una zona vital cercana a la cabeza o el cuello de una persona que podría haber estado de pie. Durante la cuarta sesión del juicio con jurado, el acusado reconoció que efectuó disparos con fines disuasorios contra un vehículo, al aire y al suelo. El análisis del escenario del crimen reveló la existencia de al menos cinco armas de fuego, de las cuales tres llegaron a ser detonadas, entre ellas una escopeta de calibre 12 de la que se hallaron cinco casquillos percutidos.

Se hallaron restos biológicos --un trozo de labio o nariz--, así como munición percutida de armas de calibre 22, 12 y 9 largo. También se encontró munición no disparada de dos pistolas calibre 9 mm Parabellum y 9 mm corto, además de un cargador que podría haber caído de un arma. Algunos de los casquillos hallados en la calle se correspondían con una de las pistolas localizadas en la vivienda en la que se habían refugiado tres de los acusados después del crimen. Por su parte, I.F.S. declaró que también había empuñado el arma con la que se produjeron los disparos dañinos a la furgoneta, a la que también se había disparado desde la loma situada al final de la calle.

El agente ha explicado que no se hallaron restos de balas ni evidencias de disparos en la zona en la que se encontraban los acusados, lo que refuerza la versión de los testigos de que la víctima no empuñaba un arma ni llegó a utilizarla. Además, se hallaron manchas de sangre en la acera que se correspondían con otro hermano de la víctima, quien había recibido un disparo en el glúteo. Sin embargo, el rastro de sangre no permitió determinar si el hombre estaba en persecución de los acusados o si trataba de huir de ellos, ya que no fue posible establecer el sentido del avance.