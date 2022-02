Economía La construcción de vivienda libre en Almería supera los niveles de la prepandemia viernes 18 de febrero de 2022 , 20:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Colegio Oficial de Arquitectos de Almería visa 1.237 viviendas a lo largo de 2021, lo que supone un incremento del 34% con respecto a 2019, si bien los proyectos de reforma sufren una minoración El terremoto económico que ha supuesto la irrupción de Covid-19 en los principales motores económicos de la provincia de Almería no ha hecho temblar los cimientos de la construcción, al menos sobre la edificación de viviendas libres. Según los datos del Registro de Visados del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería (COAA), un perfecto termómetro con el que medir el estado de salud del sector de la construcción, 2021 ha cerrado con mejores cifras, incluso, que las registradas en 2019, año de prepandemia, si bien no ocurre lo mismo con los proyectos de reforma. Un pilar éste que podría salir reforzado si Almería y sus administraciones públicas logran acceder a los fondos europeos de la recuperación. El Colegio de Arquitectos de Almería dispone ya de los datos relativos a los visados correspondientes a 2021. Los números globales sobre el volumen del registro de trabajos para su visado han experimentado un incremento de un 15,55%, mientras que los nuevos encargos han supuesto un aumento del 18,92%, con respecto a 2020, lo que ofrece un diagnóstico en estos últimos doce meses de rápida reacción y recuperación frente a la pandemia. Coincide también con la tendencia experimentada por el sector de la construcción a nivel nacional, en función de los datos ofrecidos en este caso por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), de los que se desprenden que la construcción en el país ha recobrado este pasado 2021 los niveles anteriores a la pandemia, después de un confinado 2020. Pero la provincia de Almería presenta sus peculiaridades con respecto a la media nacional en cuanto a la edificación de viviendas libres y, especialmente, sobre las obras de rehabilitación de edificios. El primer apartado destaca por su alta positividad, ya que el COAA cierra 2021 con 1.237 viviendas visadas, frente a las 1.010 de 2020, año que, pese a su anomalía, también registraba un ligero crecimiento con respecto a 2019, cuando el Colegio visó 921 viviendas. Porcentualmente, del análisis estadístico, se desprende que la construcción en la provincia de Almería de vivienda libre ha experimentado un crecimiento del 34% con respecto a 2019. La superficie total visada en 2021 ha sido de 170.408 metros cuadrados (incluyendo garajes y locales comerciales), lo que implica un crecimiento de un 30,77% con respecto a 2020. “El análisis de los datos de visado en el Colegio de Arquitectos de Almería, en los dos últimos años, refleja un crecimiento continuado en el número de viviendas de nueva planta visadas por encima de la media a nivel estatal. No ocurre lo mismo en cuanto al número de viviendas rehabilitadas, que ha disminuido frente al crecimiento en el resto del país”, desgrana el decano del COAA, Luis Cano. En cuanto a la rehabilitación de edificios, Cano abunda que, si bien la tendencia nacional es ascendente, en Almería se ha producido una aminoración en esta tipología de obras, sobre todo en las rehabilitaciones parciales que han registrado, en 2021, una caída del 33% en relación al año anterior. Son cifras estas últimas alejadas de la media nacional, donde el crecimiento ha coincidido con un notable incremento de las ayudas públicas y en la oportunidad que ofrecen los fondos europeos para el apoyo a la rehabilitación residencial. Es por ello que el decano expone que “la rehabilitación de la vivienda no solo es una apuesta por la calidad de vida. Es, además, una buena inversión, especialmente, si se aprovecha la oportunidad que ofrecen los fondos europeos”. Recuerda Cano que los propietarios individuales y las comunidades de propietarios pueden obtener una subvención para la totalidad del coste del Libro del Edificio Existente y del Proyecto de Rehabilitación, aunque esta no se lleve a cabo, así como un importante porcentaje del coste de las obras, que varia en función del ahorro energético conseguido mediante la rehabilitación integral de la vivienda o el edificio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

