Almería Ampliar La Coordinadora Feminista prepara una concentración de luto por el 25N miércoles 24 de noviembre de 2021 , 07:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Como cada año, La Coordinadora del Movimiento Feminista de Almería, que aglutina a distintos colectivos y asociaciones feministas almerienses, vuelve a convocar a la ciudadanía para que participe activamente en la manifestación de este jueves día 25 N de 2021, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Partirá desde la Puerta de Purchena a las 20.00 horas, terminando en la Plaza de las Velas, donde se leerá un manifiesto. El movimiento feminista llama a asistir a la manifestación y a no permanecer de lado ante esta lacra que este año 2021 ha dejado a 37 mujeres asesinadas en España, siete de ellas en Andalucía. Como actividad previa hoy, 24 de noviembre, la Coordinadora anima a participar en el paseo de concienciación "Tomar las calles contra la violencia machista" para condenar la violencia machista. Hoy, víspera del 25 N, las personas manifestantes acudirán vestidas de negro y con velas o luces, y realizarán un recorrido por las principales calles del centro de la ciudad. Dicha actividad dará comienzo a las 20.30 desde la Plaza del ducador y terminará en la Escuela de Artes en la Plaza Pablo Cazard. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.