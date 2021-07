“La crisis sanitaria y económica actual por la COVID es más amplia que la financiera de 2008”

lunes 05 de julio de 2021 , 19:28h

Así lo ha afirmado el primer ponente del curso de verano ‘Los cambios de valores en las sociedades del siglo XXI’, Juan Díez, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en una semana cuya previsión de matrícula de estudiantes se espera alcance los 800









Después de los dos primeros cursos de verano presenciales en Roquetas de Mar la semana pasada, ha llegado el turno de Almería, que albergará cinco propuestas más durante los próximos días. Abriendo ambas cosas, tanto sede como semana, la vicerrectora de Comunicación y Extensión de la UAL, María del Mar Ruiz ha dejado constancia de la ambición sobre la que se afronta el resto de esta programación estival: “Todavía estamos en proceso de matricula y la previsión que tenemos es que se van a alcanzar los 800 alumnos”. Es un dato que ha sido desvelado por Ruiz antes de inaugurar el curso ‘Los cambios de valores en las sociedades del siglo XXI’, “por las temáticas que se van a abordar va a resultar muy interesante y ha tenido una alta aceptación”, ha dicho, en un contexto general de satisfacción: “En la edición de este año, con estas circunstancias, combinando cursos presenciales con limitación de estudiantes y algunos virtuales, la verdad es que esa cifra es para sentirse muy orgullosos”.



De muy alto nivel ha sido la primera ponencia de este curso, puesto que ha sido pronunciada por un reputado especialista como Juan Díez, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, así como codirector del Seminario Encuesta Mundial de Valores de la UAL. Se ha mostrado encantado de participar en esta iniciativa, “me siento un poco de Almería, no es la primera vez que vengo a los cursos y tengo relación con la universidad”, ha confesado, a la par que ha destacado la evolución que se está produciendo: “Los cursos han ido tomando cada vez más importancia; comparado con los de años anteriores, han ido mejorando en todos los sentidos, sobre todo en organización”. Su charla se ha titulado ‘Consecuencias de las crisis económico-financieras de 2008 y 2020’: “Tiene que ver con la pandemia, que todavía creo que nos va a seguir dando la lata durante algún tiempo, y por eso he analizado los antecedentes y las consecuencias de las dos grandes crisis en las dos últimas décadas”. Comparando ambas, “la financiera de 2008 fue muy grave para la población, porque fue la que la soportó fundamentalmente, y la sanitaria y económica de la actualidad es más amplia, porque afecta a todos los aspectos de nuestra vida, desde la familia hasta la política internacional”.



Sin poder dar certezas en torno a cuándo se superará, “es difícil de predecir porque no tenemos bola de cristal”, sí que ha puesto sobre la mesa varias hipótesis “que se pueden verificar con el tiempo”. Ha definido como “la principal” la de que “la pandemia, por su duración e intensidad, y sobre todo porque abarca todos los aspectos sociales, económicos y políticos, conlleva un cambio grande por primera vez en la vida, en la historia de la humanidad, posiblemente en todo lo que es la organización mundial”. Junto a ese planteamiento principal coexisten varios de menor relevancia o que se pueden considerar complementarios, como “hipótesis sobre si vamos a algo mejor, a algo regular o algo peor”. En todo caso, “siempre se aprende, y lo que no se sabe es si se aprende bien para saber reaccionar, o no lo suficiente para poder reaccionar”.



Por su parte la directora de este curso de verano, Pilar Rodríguez, ha adelantado la intención perseguida en los tres días de formación, “se analizará y se abundará muchísimo en el tema de la educación, educación en valores, tesoros de la educación, la legislación educativa…”, con la intención de dar unas referencias generales para poder interpretar lo que está ocurriendo en la realidad de nuestro tiempo”. Además, este curso “tratará de aportar las investigaciones que se están haciendo en la academia y no solo en ella, sino en otros ámbitos; hemos invitado a periodistas, porque los medios de comunicación son básicos para saber qué está pasando en esta sociedad”, ha dicho. A la temática ya expuesta se unirá “otro bloque igualmente interesante, dedicado al tema de igualdad entre hombres y mujeres, a la tolerancia sexual, la diversidad sexual… es decir, son todos temas muy de actualidad para compartir con los asistentes al curso”.



En la misma mañana han intervenido Javier Díez, profesor de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Europea de Madrid, planteando la dualidad ‘Información/desinformación”, así como Antonio Jesús Segura, profesor de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UAL, en cuyo caso su conferencia ha llevado por título ‘Cambio de paradigma en los servicios de inteligencia: ajustes a un mundo postmoderno’.