ANDALUCÍA Ampliar La delegada del Gobierno recibe a la Comisión de Alimentación y Agricultura alemana Acompañada del delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, acompañada del delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena, han recibido la visita de la Comisión de Alimentación y Agricultura del Parlamento de la República Federal de Alemania, encabezados por el cónsul alemán en Málaga, Arnulf Braun. Un encuentro que se ha desarrollado bajo la premisa de intercambiar información acerca de la producción agrícola en esta tierra, y de ahí que entre su cometido se encuentren las visitas a empresas dedicadas a las plantaciones de frutas y hortalizas en invernaderos, así como explotaciones de producción cárnica. Durante el encuentro institucional llevado a cabo en la Delegación del Gobierno, Aránzazu Martín, ha destacado la importancia que para Almería tiene el sector agrícola, que es el motor de la industria de esta tierra, y ha puesto sobre la mesa los grandes avances en materia de investigación e innovación de la agricultura almeriense. Una reunión en la que la delegación alemana ha escuchado con interés como "en una tierra en la que hay un importante estrés hídrico de la vegetación cada gota de agua cuenta, y de ahí que se aproveche mejor que en ningún otro sitio."

