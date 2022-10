Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar La delegada del Gobierno se despide del comandante naval lunes 17 de octubre de 2022 , 11:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha recibido al comandante naval Víctor Manuel Garay Seijo, quien ha cumplido el tiempo máximo de permanencia en Almería y tiene que ser relevado. noticiasdealmeria.com Martín ha deseado lo mejor al capitán Garay Seijo en su nueva etapa. Deja el cargo en Almería, donde ha prestado servicio desde octubre del 2018, y entregará el próximo día 24 el mando al comandante naval de Almería, el capitán de navío Ángel Gamboa Herraiz, en un acto que se celebrará en la Comandancia Naval. El comandante naval saliente, Garay Seijo, antes de realizar su relevo ha querido despedirse de la delegada del Gobierno, que lo ha recibido en su despacho, donde le ha agradecido “la inmejorable colaboración” mantenida estos años entre la Junta de Andalucía y la Comandancia Naval y le ha entregado un Indalo de mármol, como recuerdo de su paso por Almería. Su próximo destino será en la Base Naval de Rota. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

