Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Ampliar La Escuela de Familia de Adra celebra el coloquio ‘Salud Mental en Familia’ lunes 17 de octubre de 2022 , 11:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las inscripciones para asistir a la charla ‘Educar en el esfuerzo y responsabilidad’, que será el 18 de noviembre, pueden hacerse en Servicios Sociales o en el 678 853 924 noticiasdealmeria.com El Ayuntamiento de Adra ha celebrado un nuevo coloquio de la Escuela de Familia y enmarcado en el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre. La charla ‘Salud Mental en Familia’ se ha celebrado en el Centro de Interpretación de la Pesca y ha sido impartida por Iván Niel Rodríguez, psicólogo de FEAFES Almería Salud Mental El Timón. Durante este encuentro, el experto ha explicado lo que es un trastorno mental y los tipos que hay, también ha abordado los factores de riesgo y de prevención, y todo ello lo ha apoyado de un vídeo didáctico explicativo. Asimismo se h hablado de la prevención del suicidio y la relación de este con la salud mental. El consistorio prepara ya la siguiente cita, que tendrá lugar el viernes, 18 de noviembre, de 10:00 a 11:30 en el Centro de Interpretación de la Pesca, en el que se acogerá el coloquio ‘Educar en el esfuerzo y responsabilidad’. Para poder asistir al siguiente coloquio, que es totalmente gratuito y abierto a todo el público es necesaria la inscripción previa, que podrá hacerse en el edificio de Servicios Sociales o a través del número de teléfono 678 853 924. Cabe recordar que este programa, creado para promover habilidades educativas que garanticen la protección y el adecuado desarrollo de los y las menores, ha sido organizado con la intervención de las concejalías de Servicios Sociales, Salud, Juventud y Seguridad Ciudadana y la colaboración del CAPI La Alquería Acerobo, FEAFES El Timón, Axdial y Quiérete; y ha contado con distintos agentes sociales y profesionales para dotar a la Escuela de Familia de la información y profesionalidad que requiere. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.