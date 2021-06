Almería La directora general se reúne con los responsables de la Guardia Civil en Almería lunes 07 de junio de 2021 , 19:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ha visitado la compañía de El Ejido y el Puesto Principal de Roquetas de Mar-Aguadulce, el Servicio Marítimo, el Puesto de Cabo de Gata y el Puesto Principal de Níjar

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha mantenido una reunión de trabajo con los responsables de la Guardia Civil en la Comandancia de Almería.



Los mandos de la Guardia Civil le han expuesto a la directora general los cometidos que realizan en la Comandancia, cuál ha sido su evolución en los últimos años, así como las perspectivas y planes de futuro.



La directora general ha mantenido un encuentro con personal de todos los empleos a los que ha felicitado por el trabajo realizado, especialmente durante este último año.



María Gámez se ha entrevistado con algunos agentes que han estado hospitalizados por Covid-19 y con los que ya mantuvo contacto telefónico durante su enfermedad.



Gámez también se ha reunido con el presidente de la Diputación Provincial, Javier García Molina.



María Gámez también ha visitado la Compañía de El Ejido, el Puesto Principal de Roquetas de Mar-Aguadulce y el puerto de Almería, donde ha mantenido un encuentro con personal del Servicio Marítimo y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil.



Por último ha acudido al Puesto de Cabo de Gata y al Puesto Principal de Níjar.



La Guardia Civil en Almería

La Comandancia de la Guardia Civil de Almería se organiza en 4 Compañías, 8 Puestos Principales, 29 Puestos Ordinarios y 2 Puestos Auxiliares, que cubren la seguridad del 94,05% del territorio almeriense, con una población de cerca de medio millón de habitantes (60,84%). Asimismo, la Región cuenta actualmente con más de 1.300 agentes.



La Comandancia de Almería, para dar servicio a toda su demarcación, cuenta con unidades de Seguridad Ciudadana, Tráfico, USECIC, Información, Policía Judicial, Servicio Aéreo, Servicio Cinológico, Seprona, Intervención de Armas, Servicio Marítimo y GEDEX, entre otras.



Los datos de crimininalidad registrados deben entenderse en el contexto de la pandemia y los estados de alarma decretados. D entro de los delitos que generan mayor alarma social, durante este año la Guardia Civil ha registrado en Almería un descenso sobre todo en los robos con fuerza en viviendas y establecimientos (314 menos respecto a idéntico período de 2019, que supone un 47.87%).

