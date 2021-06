iTenders y Trainingym ganan los Premios Emprendemos de Almería

lunes 07 de junio de 2021 , 19:56h

Escucha la noticia

Ambas firmas basan su negocio en la digitalización de sus servicios para facilitar a pymes al acceso a la licitación pública y fomentar la actividad física, respectivamente







Las empresas iTenders y Trainingym han resultado hoy ganadoras de los Premios Emprendemos en su fase provincial, un reconocimiento a empresas innovadoras y con impacto económico y social, potencial de crecimiento y de generación de empleo estable y que apuestan por las TIC y la globalización que otorga la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo a través de la Fundación Andalucía Emprende. En la categoría ‘Empezar’ para jóvenes empresas iTenders ha sido la elegida entre cinco finalistas, mientras que Trainingym ha ganado, también entre cinco candidatas, en la modalidad ‘Trayectoria’, para firmas con entre 3 y 10 años de actividad. Ambas competirán en la gala regional de estos premios, que se celebrará el 14 de octubre de 2021.



Esta ha sido la octava edición de estos premios y la segunda que se realiza con formato 100% digital, retransmitiéndose el evento a través del primer canal de televisión para emprendedores y autónomos de España, Empezar.tv. impulsado por la Consejería de Empleo y coordinado por Andalucía Emprende, para inspirar, orientar, fomentar e informar a emprendedores, autónomos y pymes.



iTenders (Portocarrero Tenders S. L.) es una interfaz cloud personalizada (www.itenderspro.com ) que busca, ordena, prioriza y aconseja sobre licitaciones recién publicadas, ahorrando gastos de personal especializado en búsquedas de oportunidades y en interpretación de pliegos administrativos. La empresa recoge todas las licitaciones y extrae de los pliegos 15 variables de decisión, lo que facilita el acceso a contratos públicos y a la posibilidad de vender a la administración a autónomos, micropymes, asociaciones, startups, etc. Está impulsada por Gádor Espinosa López y afincada en El Ejido. Es un ejemplo de la transición de una empresa consultora tradicional experta en licitaciones públicas a una startup escalable al mercado internacional en menos de cinco años. Cuenta con más de 1.800 clientes registrados y planes para estar presente en otros países europeos como Francia y Portugal.



Trainingym es el nombre comercial de Intelinova Software S. L., empresa ubicada en la capital almeriense, fundada por Rafael Martos y Bernardo Hernández, ambos con larga trayectoria en el sector del fitness y la tecnología. La empresa es líder en digitalización de centros deportivos, con productos como un soporte digital para controlar las variables del centro y apps diseñadas para los usuarios finales, que están ayudando a más de 18 millones de personas en 23 países a gestionar salud, felicidad y bienestar a través de la actividad física. Actualmente cuenta con 45 empleados y está cada vez más enfocada en la I+D y la internacionalización, que ya genera un 45% de sus ingresos. Ha conseguido aumentar su facturación un 744% entre 2014 y 2020.



Estas dos empresas han sido elegidas por un jurado de expertos en el que ha actuado como portavoz Rosa Maldonado, asesora de programa del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería. Las dos finalistas almerienses, junto a las 14 ganadoras del resto de provincias andaluzas, recibirán asesoramiento técnico empresarial, mentorización de profesionales expertos para ayudarlas a desarrollar aquellos ámbitos del negocio con mayor potencial de crecimiento, entrenamientos ‘pitch deck’ para que aprendan a presentar su empresa ante inversores y ‘stakeholders’, sesiones ‘B2B’ con empresas de sectores clave para que hagan networking y puedan desarrollar posibles vías de colaboración y difusión a través de las redes sociales para incrementar su visibilidad.



Además, iTenders ha recibido el premio del público que ha seguido la entrega de premios en su categoría, mientras que Ana Maldonado Eventos ha sido la elegida por el público en la modalidad ‘Trayectoria’.





Las empresas finalistas

Las finalistas en ‘Empezar’ han sido iTenders, Bikupu Viajes Sorpresa (agencia de viajes personalizados para personas que buscan destino inmersivos y no masificados en localizaciones europeas singulares y a precios competitivos), Dsruptive (una empresa de deep-tech especializada en el diseño de implantes inteligentes con interesantes usos en telemedicina), Foodtic (tecnología aplicada a la hostelería para mejorar la eficiencia y seguridad del servicio a los clientes, que permite mediante una app hacer los pedidos desde su teléfono móvil) y Tufisio.com (una plataforma digital basada en un motor de búsqueda de fisioterapeutas y osteópatas sencillo y ágil, con servicios añadidos, como la reserva de citas o un marketplace de segunda mano, y que acerca y facilita la relación e intercambio de información entre estos profesionales sanitarios y sus usuarios).



En la modalidad ‘Trayectoria’ los finalistas han sido Trainingym, Ana Maldonado Eventos (dedicada a la organización y ambientación para eventos y especializada en la tematización), Gala Market (una plataforma de venta online de productos tradicionales de alimentación y artesanía de la provincia de Almería, directamente del productor local al consumidor nacional), Moto y Más (empresa experta en movilidad y reparación de maquinaria agrícola, bicicletas y sillas de ruedas que contribuye a la integración de personas con limitaciones de movilidad) y Precocinados El Castillico (dedicada a la elaboración y venta de migas precocinadas y congeladas tanto para comercios como para restauración),





Nuevos reconocimientos especiales

Esta edición ha incorporado cinco nuevos reconocimientos para distinguir proyectos, iniciativas o entidades por su contribución sobresaliente al fomento de la cultura emprendedora innovadora, a la creación de empresas y empleo, al desarrollo local y a la igualdad de género, que han sido entregados por la directora de Andalucía Emprende, Rosa Siles, quien ha señalado que “ahora, más que nunca, es el momento de poner en valor la actitud emprendedora porque en ella reside todo el potencial para lograr la reactivación económica de Andalucía”, además de destacar la alta participación en las votaciones a estos reconocimientos. Estos son los galardonados:



• Reconocimiento sobresaliente en el fomento de la cultura emprendedora en el sistema educativo, para iniciativas que hayan destacado en el fomento de valores al alumnado en el ámbito de la innovación, la creatividad y el emprendimiento desarrolladas y promovidas por entidades, empresas, centros educativos o universidades de Andalucía al CEIP San Sebastián de Fiñana y su proyecto ‘Radio Sacapuntas’, en el que participan alumnos y alumnas de tercer ciclo y profesorado del centro y en el cual trabajan valores emprendedores, la mejora de las habilidades comunicativas y la creatividad.



• Reconocimiento sobresaliente a la contribución del ecosistema del emprendimiento, para iniciativas desarrolladas por entidades e instituciones públicas o privadas que promuevan y fomenten el desarrollo de nuevas empresas y contribuyan a generar riqueza y empleo al centro Guadalinfo de Pechina y su Agente de Innovación Local, Juan Antonio Sánchez, por la visibilidad que aporta a las personas emprendedoras en redes sociales y el asesoramiento que realiza para desarrollar sus habilidades innovadoras.



• Reconocimiento sobresaliente a la divulgación y a la visibilidad del emprendimiento y la innovación empresarial, para entidades e instituciones públicas o privadas que, por sus acciones de divulgación, son el altavoz de iniciativas emprendedoras en las que se reconocen el valor de la actividad económica e innovadora de Andalucía y motivan a nuevos emprendedores, a AJE Almería, por su apoyo a los jóvenes emprendedores.



• Reconocimiento sobresaliente al impulso del desarrollo local, para proyectos que hayan destacado por expandir las oportunidades y el potencial del territorio local, promoviendo la creación de empleo, el desarrollo económico y social al Área de Promoción del Ayuntamiento de Almería por su iniciativa Conectando Almería, una plataforma online de ventas de iniciativa público-privada para impulsar las ventas de los comercios de la capital.



• Reconocimiento sobresaliente a emprendedoras y empresarias, para proyectos con impacto económico liderados por mujeres que contribuyen a cambiar el mundo, promueven la transformación económica y fomentan la diversidad y la igualdad de género en la sociedad andaluza con su actividad empresarial a Carmen María Liria, gerente de Made in Macael, dedicada a la promoción turística del sector del mármol y su comarca.



La entrega de premios ha sido clausurada por el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía en Almería, Emilio Ortiz López, quien ha dado la enhorabuena a las empresas premiadas y al resto de participantes, así como al equipo técnico de Andalucía Emprende “por su labor diaria de asesoramiento y apoyo a los emprendedores y por su esfuerzo para dar un reconocimiento público, con estos premios, a empresas sobresalientes de nuestra provincia”.





Emprendimiento femenino y digitalización

Emilio Ortiz ha explicado que el emprendimiento femenino y la digitalización de los negocios han destacado entre las candidaturas a esta octava edición de los premios que convoca Andalucía Emprende, en los que además han participado desde emprendedores muy jóvenes hasta empresarios y empresarias experimentados. En estos galardones han estado representados los sectores con mayor peso en la economía y el empleo en Almería, como son la hostelería, el turismo, el comercio, la alimentación, la reparación de vehículos y los servicios a empresas y autónomos, junto a actividades emergentes como la e-salud, el deporte, los servicios especializados de organización de eventos.



Ortiz López ha querido subrayar “la alta capacidad emprendedora, creativa e innovadora de nuestra provincia, que no se ha reducido a pesar de esta pandemia que nos ha llevado en la Junta a centrar esfuerzos en apoyar a las empresas para que puedan mantener su actividad, pero sin olvidarnos de seguir fomentando el emprendimiento. En este sentido, ha añadido que el número de autónomos ha crecido en Almería en el último año un 2% y que Andalucía se ha situado en mayo como la provincia con más afiliados al RETA de España. Emilio Ortiz ha añadido que las diversas líneas de ayudas para apoyar el inicio de actividad de los autónomos y su mantenimiento y la reducción de trámites administrativos para las empresas y emprendedores que está realizando la Junta han contribuido a este crecimiento.



Por su parte, la directora de Andalucía Emprende, Rosa Siles, ha explicado que los Premios Emprendemos “favorecen las alianzas entre emprendedores y entidades, instituciones y organismos vinculados al mundo de la creación de empresas y la innovación, tanto a nivel provincial como regional, además de fomentar las iniciativas emprendedoras y la transformación de ideas de negocio y de proyectos emprendedores en empresas reales”.



Asimismo, Rosa Siles ha anunciado que Andalucía Emprende, como partner nacional de la Entrepreneurship World Cup, está “buscando a empresas innovadoras con gran potencial de crecimiento y con ADN digital, para que presenten sus candidaturas a este campeonato mundial del emprendimiento en www.entrepeneurshipworldcup.com “.



El acto de entrega de premios ha arrancado con la intervención de Andoni Rodríguez de Galarza, experto en digitalización comercial, speaker y transformador organizacional, con su intervención ´La tormenta perfecta, las claves para afrontar el nuevo paradigma digital comercial´. Entre esas claves, ha destacado la necesidad de adaptación de las empresas a los constantes cambios en el mercado y de anticiparse a esos cambios, la incorporación de la transformación digital en los negocios en diferentes etapas, la capacidad para gestionar la brecha digital tendiendo puentes hacia los clientes y el no ponerse barreras ni límites.



También ha participado en la gala la joven almeriense Laura Diepstraten, ganadora del Festival Euro-Low Vision con la canción ‘Otra visión’, compuesta e interpretada por ella al piano. Laura Diepstraten ha sido entrevistada por Rosa Siles y ha trasladado a los asistentes dos mensajes: “luchar por lo que uno quiere y quitarse etiquetas y límites”.





Empezar.tv

Esta nueva edición de los ‘Premios Emprendemos’ ha sido la tercera cita en directo de la nueva temporada de Empezar.tv, el primer canal en streaming y multiformato de España para estimular y ayudar a emprendedores con su idea en los primeros pasos. La segunda temporada, estrenada el 16 de abril en motivo del Día Mundial del Emprendimiento, apuesta por formatos innovadores de entretenimiento y gamificación, con un total de 125 programas, repartidos en 15 iniciativas, que tienen como objetivo incrementar la interacción con la audiencia y la visibilidad de sus destinatarios y poner a su disposición contenidos de utilidad, diseñados “a la carta”, para ayudarles a abordar los retos de la nueva realidad.