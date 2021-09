Deportes La EDM Almería Boxing acerca este deporte desde 5 hasta 16 años jueves 23 de septiembre de 2021 , 20:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La presidenta y entrenadora, Lola Martínez, afirma que “las familias están normalizando apuntar a sus hijos a una escuela de boxeo”



La escuela deportiva municipal Almería Boxing ha iniciado la temporada con el objetivo de acercar este deporte a niños y jóvenes desde 5 hasta los 16 años. En su formato ‘Formas de boxeo’, es decir, sin contacto, utilizan un modelo de entrenamiento que se ajusta a las necesidades de cada participante. Lola Martínez, presidenta y entrenadora, afirma que “la experiencia nos ha demostrado que, para conseguir avances en el proceso formativo de la práctica deportiva del boxeo, intentamos que este adaptado a las necesidades y capacidades de los niños y niñas con la única intención de generar un hábito deportivo en el Boxeo teniendo en cuenta sus aptitudes y actitudes. De esta forma intentamos formar futuras personas practicantes y espectadoras del boxeo”.



La temporada comenzó el pasado 1 de septiembre, con mucho éxito en cuanto a participantes. “Estamos por fin rompiendo estereotipos y perjuicios asociados a este deporte. Los padres están normalizando apuntar a sus hijos a la escuela municipal de boxeo. Todo esto se debe al trabajo realizado esta temporada 2020/201 en el Club Lola Boxing, en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes. Cuando la situación no era del todo favorable nos supimos reinventar y avanzar”, afirma Lola Martínez.



Las clases de la escuela se realizan en el centro deportivo Zona Sport y se han estructurado en cuatro apartados. El primero, actividades de iniciación: “Suelen ser la primera toma de contacto con el boxeo a través de los juegos iniciamos a los más pequeños donde se trabaja más la coordinación y la psicomotricidad que la fuerza que en un futuro le servirá en el desarrollo técnico táctico tan importante en el Boxeo”. Segundo, actividades de competición o de participación, a través de los Juegos Municipales de Formas de Boxeo, Campeonatos Andalucía de formas participando en las modalidades de saco, manoplas, sombra y comba según categorías. Siempre sin ningún tipo de contacto. Tercero, actividades del Plan Nacional Tecnificación Deportiva, donde se desplazan con los niños para perfeccionar la técnica y táctica del boxeo. Y cuarto, actividades recreativas: “El boxeo como deporte contribuye en una formación integral del niño en la que se contemplan todas sus capacidades: motrices, cognitivas, sociales y afectivas”.



Las familias interesadas pueden contactar en el teléfono 655911193. Los entrenamientos son en horario de lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

