Deportes La EDM Bahía de Almería brilla con la Selección Andaluza de Balonmano y en el Córdoba Handball Cup sábado 16 de abril de 2022 , 17:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Nueve jugadores de su cantera, en el éxito de Andalucía en el Campeonato de España, y en Córdoba fueron la expedición más numerosa Las escuelas deportivas municipales trabajan, en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes, para desarrollar el talento de los niños y jóvenes almerienses. Una labor que realizan con profesionalidad e inculcando los valores positivos del deporte. Y este trabajo se traduce luego en éxitos cuando salen a competir fuera de la ciudad. Es el caso del Club de Balonmano Bahía de Almería, que ha brillado durante la Semana Santa en dos competiciones. Por un lado, nueve de sus jugadores y un entrenador han formado parte del éxito de Andalucía, en sus diferentes categorías, en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas celebrado en Murcia, y, por otra parte, han sido la expedición más numerosa en el Córdoba Handball Cup, con cerca de un centenar de jugadores y técnicos. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha querido felicitarles “por el excelente trabajo que realizan cada día con los niños y jóvenes, enseñándoles a disfrutar con el balonmano, lo que luego se refleja en los éxitos deportivos”. Adentrándose en cada competición, la Comunidad de Murcia ha acogido este año, tras el parón por la pandemia, el CESA 2022 que finalizaba la mañana de este Jueves Santo con la ceremonia de entrega de medallas a las selecciones correspondientes. Los jugadores del CBM Bahía de Almería que han participado en los éxitos de los equipos andaluces han sido los siguientes: Juvenil masculino, Bronce, con participación de Martín Pacheco y Jorge Sánchez. Juvenil femenino, Oro, con Andrea Pérez. Cadete masculino, Bronce, con Luis Juárez, Carlos Conchillo, Alejandro Las Heras y Mario Rodríguez. Infantil Masculino, Oro, con Federico Amate y Antonio Rivera como entrenador. También participó Candela Vernal en Infantil Femenino, y la selección andaluza Cadete Femenino logró el oro. Desde el club Bahía de Almería afirman a que “ha sido una extraordinaria participación, puesto que los integrantes de Bahía han sido elementos clave la consecución de un medallero histórico para las selecciones andaluzas”. Torneo de Semana Santa de Córdoba En Semana Santa también se ha celebrado el Córdoba Handball Cup. La base del club almeriense partía el pasado Domingo de Ramos a tierras cordobesas para participar en este clásico torneo organizado por el Club Córdoba de Balonmano, tras un parón de dos años por la pandemia. El club almeriense ha sido la expedición más numerosa con casi cien integrantes, entre jugadores y técnicos. La experiencia ha sido magnífica para todos los participantes de la base de la EDM Bahía de Almería, cuando en muchos casos se trataba de la primera vez que salían de la provincia a competir. Bahía de Almería ha participado con dos equipos alevines masculino (Oro para los alevines de segundo año), un equipo alevín femenino, un equipo infantil masculino, un equipo infantil femenino, dos equipos cadete masculino (Plata para los de segundo año), y un equipo cadete femenino (Plata) El Miércoles Santo se celebraba la ceremonia de entrega de medallas y los jugadores y técnicos volvían con sus familias tras unos días de intensas jornadas con partidos, desplazamientos y gran convivencia. Desde la EDM Bahía de Almería destacan “el gran nivel mostrado por nuestros equipos, fruto del trabajo de los entrenadores de la base del club, así como el compromiso y colaboración de los padres de los jugadores, confiando a sus pequeños bajo la tutela de los monitores y técnicos del mismo. Y también gracias a la colaboración del Patronato Municipal de Deportes de Almería, que apoya el deporte base”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

