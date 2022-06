Deportes La EDM Bahía de Almería es campeona de Andalucía por Clubes sub12 jueves 16 de junio de 2022 , 18:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco comparte una tarde en el Anexo del Estadio de los Juegos con los casi 400 atletas Felices por el trabajo bien hecho, los pequeños atletas de la Escuela Deportiva Municipal Bahía de Almería han posado para hacerse la fotografía que pone el broche de oro a la temporada. Con los trofeos logados durante la campaña, algunos de ellos con las medallas al cuello, y todos con la mejor de sus sonrisas. El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, acudió a la pista de atletismo del Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos para felicitarles por el gran trabajo que desarrollan con la cantera. “Estoy encantado de estar con vosotros y compartir esta foto en la que seguro hay rostros que nos van a seguir dando alegrías, como Nacho Hernández Villamor que logró el año pasado el campeonato de España y el récord mundial en una disciplina tan complicada como los 100 metros lisos”. El primer edil les ha explicado que “las Escuelas Deportivas Municipales son fundamentales para el Patronato Municipal de Deportes, pues contribuyen, en primer lugar, a fomentar la actividad física entre los niños y niñas, y en segundo lugar, enseñan las técnicas de cada disciplina para ayudar a los futuros campeones”. Fernández-Pacheco ha concluido extendiendo las felicitaciones a “su presidente, Joaquín y al equipo técnico por su labor tan importante a estas edades. Y como siempre digo, esto es un trabajo conjunto del PMD, escuelas, entrenadores, padres y por supuesto los chavales que le dedican horas al deporte que más les gusta, como es el atletismo”. La EDM Bahía de Almería se ha especializado desde su creación en 2017 en cimentar la base de futuros campeones y el trabajo de estos años ha dado ya sus resultados, como lo demuestra que se acaba de proclamar campeón de Andalucía por clubes sub12. Con casi 400 atletas y 9 entrenadores, se ha convertido en uno de los grandes clubes de Andalucía en atletismo base, especialmente en sub12 y sub14. Entre los atletas está Ignacio Hernández Villamor, campeón de España sub16 en 100 metros lisos y récord mundial en 2021. La semana pasada fue declarado mejor deportista de la Gala de los Juegos Deportivos Municipales y del Deporte Escolar. Presidida por Joaquín Sánchez, enseña todas las disciplinas del atletismo (saltos, lanzamientos y carreras), y entre los resultados de la temporada 2021-22, la EDM Bahía de Almería ha logrado la medalla de oro en relevos de Andalucía sub12 y cuatro medallas de Andalucía en pista cubierta. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

