Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar La EDM Costarítmica cierra su temporada 2022 con éxito tras el Campeonato de España sábado 26 de noviembre de 2022 , 17:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, visita a la escuela que ha logrado el tercer puesto como ‘Mejor Conjunto’ sobre 130 presentados La escuela deportiva municipal CD Costarítmica está de enhorabuena, el cierre de su temporada 2022 ha culminado por todo lo alto y, por ello, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha asistido a sus entrenamientos para felicitarles por los logros alcanzados. Con la recepción de Jéssica Roca, coordinadora del club, Juanjo Segura ha felicitado a las alumnas juveniles base que han sido el Mejor Conjunto de Almería con la tercera mejor nota de Andalucía sobre los 130 conjuntos que se han presentado en el Campeonato de España. Por ello, Jéssica Roca, coordinadora del club, ha subrayado que “estamos muy contentos con los logros conseguidos, hemos participado con el juvenil en el Campeonato de España donde hemos sido el ‘Mejor Conjunto Almeriense’ con la tercera mejor nota de Andalucía de 130 conjuntos presentados en España”. Asimismo, revela que “es un broche final muy bueno, el conjunto infantil han sido subcampeonas de Andalucía, el fin de semana del 4 al 6 de noviembre en Córdoba”. Y, en relación con los premios, en verano, “de cuatro conjuntos que presentamos conseguimos algo histórico que fue conseguir ser con los cuatro Subcampeones de Andalucía, que en Gimnasia Rítmica es difícil que suceda”. La coordinadora de la escuela deportiva ha detallado que “la gimnasta Laura Mané consiguió en el Campeonato de España ser la mejor gimnasta almeriense y Miriam Cortés se proclamó Campeona Andaluza en su fase oriental y Subcampeona en su fase Final”. Sobre próximos objetivos, “queremos estar al mismo nivel y, por supuesto, intentar superarnos, esperamos siempre ir a más”. Por su parte, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha trasladado “la felicitación de los éxitos conseguidos en 2022, no paran de salir a campeonatos y llevar a Almería a lo más alto del pódium, deseamos que sigan trabajando porque tenemos una cantera muy joven”. Además, Segura ha manifestado que “desde el Patronato Municipal de Deportes les facilitamos las instalaciones para que ellos entrenen y den lo mejor de sí en los campeonatos”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

