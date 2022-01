Deportes La EDM Lola Boxing inicia el año con la V edición de los JDM de Formas de Boxeo lunes 03 de enero de 2022 , 15:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La primera jornada, encuadrada en la 37º edición de los juegos deportivos municipales, se realizará el sábado, 15 de enero Con el año nuevo en marcha, las escuelas deportivas municipales comienzan sus preparativos para afrontar unos meses llenos de deporte. En concreto, el Club Lola Boxing ha puesto en marcha la quinta edición de la competición sin contacto enmarcada dentro de los 37º Juegos Deportivos Municipales que prepara el Patronato Municipal de Deportes. Coordinada por el club Lola Boxing, la edición tiene como finalidad fomentar la práctica del deporte y el amor por el boxeo entre pequeños podrán aprender las técnicas sin contacto, cumpliendo las medidas sanitarias y de seguridad para prevenir la covid-19. La primera jornada se realizará el sábado, 15 de enero, de 10:00 a 13:00 horas, en el centro de realización de las jornadas del Club Lola Boxing ubicado en la Zona Sport C. Las Lomas. Allí, se darán cita alrededor de 30 niños y niñas en las distintas formas de boxeo en edad escolar que se comprende entre los 7 y 16 años. Las categorías que participarán serán de benjamines, alevines, infantiles y cadetes. En cuanto a la metodología de la edición se practicarán las bases del boxeo olímpico, sin contacto, y se competirán en las formas de saco, manoplas, sombra y comba, adaptando esta jornada a las edades y duración. Desde la EDM Club Lola Boxing animan a participar “en las jornadas municipales de formas de boxeo a los niños y niñas porque el objetivo es romper estereotipos en cuanto a la práctica del boxeo, e incidir en los beneficios que aportan el entrenamiento tanto a nivel físico y psicológico, en todas las edades y condiciones físicas”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

