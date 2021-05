La ejidense Laura Diepstraten da a España el triunfo de la Eurovisión para artistas ciegos

viernes 21 de mayo de 2021 , 23:07h

‘Otra visión’ conquista más del 27% de los votos y logra el primer puesto de los 17 países que han participado en el International Low Vision Song Contest

España se ha proclamado esta noche ganadora de la primera edición del International Low Vision Song Contest, el festival de Eurovisión para artistas ciegos, con la canción 'Otra visión' que ha interpretado su autora, la joven almeriense Laura Diepstraten. Las votaciones, abiertas al público de forma online, se han decantado por la emotividad que transmite la joven de Pulpí en su descripción de la forma de ver y vivir de las personas ciegas.

De los 7.247 votos emitidos, la canción de la representante española ha sumado un total de 1.980, el 27,32% del total, seguida de Turquía, interpertrada por Burak Boztek, con el 22% de los votos, Chipre, con The Light, que ha sumado el 8% de las votaciones, y Lituania con The Wind Rose, que ha quedado en cuarta posición.

Esa primera edición del Euro-Low Vision ha convocado a artistas consagrados, en su mayoría con una trayectoria musical profesional, de muy distintos estilos, que han contado con arreglos muy elaborados de una gran calidad artística, acompañados además de vídeos muy producidos al modo de Eurovisión que han aprovechado para promocionar sus ciudades o países. Si bien, la frescura y ternura de la interpretación de Laura, con solo 14 años, la más joven de los 17 participantes, y un vídeo en primer plano de su interpretación musical, ha tocado la sensibilidad de la audiencia europea, según se deduce del resultado de las votaciones.

En la entrevista en directo que los presentadores de la gala han realizado a la cantante, realizada en inglés, idioma oficial de este Festival, Diepstraten ha explicado que escribió la canción pensando cómo explicar su forma de ver la vida, que empezó a estudiar piano a los 6 años y que le encanta, y piensa seguir estudiando y escribiendo canciones porque es su pasión.

A diferencia de otros participantes, la joven de Pulpí ha querido presentar al Concurso su canción desnuda de arreglos y retoques técnicos, solo con su voz y su piano, para centrarse en la fuerza del mensaje: “Hay que soñar, volar, imaginar para poder observar lo que otros pueden ver con solo mirar”, canta en su estrofa principal.

Una vez que se ha hecho público el resultado de las votaciones, la cantante, que ha estado acompañada por sus padres, hermana y abuelos maternos, ha estallado en lágrimas junto a sus familiares y ha vuelto a ser entrevistada por los presentadores, esta vez ya, como ganadora del I Euro-Low Vision, que se ha celebrado en la víspera de la final del 65 Festival de Eurovisión que tendrá lugar mañana en Roterdam (Países Bajos). "No me lo esperaba, es maravilloso", ha comentado tras reconocer que seguro que ha recibido los votos de España y de los Países Bajos, de donde es natural su padre y sus abuelos paternos.

Finalizado su paso por el festival, la ganadora del pirmer Euro-Low Vision prevé añadir nuevos instrumentos y sumar arreglos para producir una nueva versión de 'Otra visión' .

Símbolo del liderazgo de España

El presidente de la ONCE y del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, ha felicitado a la flamante ganadora inmediatemente después de proclarmerse los resultados a quien ha llamado para trasladarle su orgullo por el ejemplo que ha dado a toda Europa en representación de toda España. "Te has convertido en un símbolo del liderazgo de España en Europa", le ha dicho Carballeda. También el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha expresado su emoción por el triunfo que ha dado Diesptraten a España esta noche. "Es el triunfo del esfuerzo, de la sencillez, de la belleza, de la juventud y del talento, un orgullo para todos los andaluces", ha escrito en sus redes sociales.

Esta final europea se ha podido ver a través de YouTube y ha sido seguida por una media de un millar de personas procedentes de los países participantes: Bélgica, Bulgaria República Checa, Chipre, Dinamarca, Alemania, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, Rumanía, Rusia, España, Suiza, Turquía y Reino Unido.

La gala, que ha contado con la participación del cantante, músico, productor y escritor italiano Andrea Bocelly y la cantautora británica Andrea Begley durante las votaciones, ha estado organizada por la Asociación Alemana de Personas Ciegas o con Discapacidad Visual Grave, en colaboración con VIEWS Internacional de Bélgica y la ONCE.

Laura Diepstraten tiene 14 años y es ciega de nacimiento, estudia 3º de la ESO en el I.E.S. Mar Serena en Pulpí, y 3º de grado profesional de piano en el Conservatorio ‘Narciso Yepes’ en Lorca (Murcia). Con solo ocho años, ganó el Concurso Musical de la ONCE en la modalidad de solista, por su interpretación de la canción de Malú ‘Blanco y Negro’, y con 11 participó en el programa ‘La Voz Kids’ como concursante del equipo de Rosario Flores.