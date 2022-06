Capital La EMAT lanza una nueva web para reforzar el ‘escaparate’ de Almería jueves 09 de junio de 2022 , 16:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La plataforma es más intuitiva, mejora la experiencia del usuario y ofrece información segmentada La Empresa Municipal Almería Turística (EMAT) ha lanzado este jueves una renovada web que reforzará el ‘escaparate’ de la ciudad de Almería y será una herramienta para atraer turistas. La página www.turismodealmeria.org presenta un nuevo diseño más atractivo y moderno y una arquitectura de contenidos más intuitiva para el usuario, que mejora la usabilidad y ofrece una experiencia segmentada según los intereses del visitante. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha destacado que “pretendemos crear un escaparate virtual de la ciudad de Almería, donde los visitantes van a poder toda la información necesaria para venir”. Asimismo, ha asegurado que “somos conocedores de que un porcentaje altísimo, casi el 80 por ciento de los turistas, realiza sus gestiones previas de forma online y cada vez llega con más reservas hechas”, por lo que es importante “para competir con otros destinos”. Se trata de una web concebida como una ‘carta de presentación’ para las personas que están planificando sus vacaciones en Almería y también como una guía para quienes desean invertir su tiempo libre en la ciudad. Para ello, se ha configurado una página más sencilla para la navegación con contenido sobre alojamientos, gastronomía, medios de transporte, conexiones con otras ciudades, fiestas y tradiciones, monumentos, playas, visitas guiadas y un largo etcétera. El objetivo con el que se ha desarrollado el nuevo portal es concentrar toda la información de interés para el turista de la forma más accesible. Además, se puede navegar en cuatro idiomas (español, inglés, francés y alemán), está adaptada a todos los dispositivos y contiene todos los eventos para que el usuario pueda obtener un resultado personalizado. En este sentido, conserva el ‘chatbot’, el asistente personalizado que permite al turista configurar su viaje al instante y obtener información para adoptar decisiones estratégicas. Cabe destacar que la web es una herramienta fundamental para la captación de turistas que el pasado año recibió más de 258.000 visitas en las distintas secciones. Los puntos de interés y eventos, las playas y las visitas guiadas son las páginas más vistas y por ello se ha creado una sección específica para la oferta complementaria de la ciudad, que incluye las visitas guidas y el programa de turismo activo con las actividades de 50 empresas. Más allá de España, los principales mercados se sitúan en Reino Unido, Francia y Alemania. Por otra parte, se han generado otras dos webs independientes. Por un lado, la Red Municipal de Museos con un espacio que reúne las principales claves sobre los espacios museísticos. Y por otro, una plataforma para congresos que está orientada a un público más profesional con el fin de mostrar Almería como una ciudad capacitada para acoger grandes eventos. Las tres páginas web han sido desarrolladas por la empresa Taller Agencia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

