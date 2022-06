Condena pública en el pleno de El Ejido a las palabras de Macarena Olona

jueves 09 de junio de 2022 , 17:17h

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha aprobado este jueves con los votos de PP y PSOE una moción de urgencia para condenar las declaraciones de la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta andaluza, Macarena Olona, quien durante el pasado debate electoral en RTVE aseguró que la "única diferencia entre Saint-Denis, El Puche o El Ejido es que en Andalucía no se ha celebrado todavía una Champions" en alusión a los disturbios acaecidos en París (Francia) tras la última final.

El Grupo Socialista presenta una moción de urgencia para que sea el Ayuntamiento como institución quien condene “estas lamentables acusaciones que realiza una persona que no conoce nuestro pueblo, ni a su gente, ni a su agricultura”, ha defendido el concejal José Miguel Alarcón, y reprocha a Ciudadanos que se alinee otra vez con la extrema derecha para votar en contra.

La moción, impulsada por el grupo municipal socialista, ha contado con los votos en contra de Vox y de Ciudadanos y ha salido adelante por mayoría después de que se haya modificado de manera parcial el texto a instancias del alcalde, Francisco Góngora (PP), quien ha pedido que se retiren "calificativos como ultraderecha" o "menciones" al recientemente constituido Consejo Municipal por Integración y la Convivencia.

Ante las afirmaciones realizadas el pasado lunes por la candidata del partido de ultraderecha a las Elecciones Autonómicas, Macarena Olona, durante el desarrollo del debate a seis emitido en la televisión pública entre los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía; en las que aseveró que la única “diferencia entre Saint-Denis o El Puche o El Ejido es que en Andalucía no se ha celebrado todavía una Champions”, desde el Grupo Municipal Socialista han logrado la condena pública del Pleno a estas “lamentables y xenófobas” palabras. Y es que los socialistas han presentado al Pleno una moción de urgencia para que sea el Ayuntamiento de El Ejido, “como institución”, quien muestre “su más profundo rechazo y condena” a estas desafortunadas declaraciones, “al no reflejar la realidad de nuestro municipio y perjudicar gravemente la imagen de El Ejido, y de nuestro principal sector económico, nuestra agricultura”.

Así lo ha dejado claro al menos el concejal y secretario general del PSOE de El Ejido, José Miguel Alarcón, quien ha recordado al resto de grupos políticos durante su intervención que “todos fuimos testigos, todos vimos cómo se dirigió al pueblo de El Ejido poniéndolo como una ciudad prácticamente sin ley”. En suma, como se argumenta en la moción registrada por los socialistas, “intentando convertir la multiculturalidad de nuestro municipio en un problema y conflicto permanente en nuestro municipio, apelando a una realidad inventada que no existe, y dañando seria y gravemente la imagen de El Ejido, de nuestros vecinos y nuestras vecinas, y de nuestro principal motor económico, nuestra agricultura, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras”.

En este sentido, desde el Grupo Socialista se ha forzado al PP a respaldar esta declaración pública, si bien como lamenta Alarcón, “Ciudadanos una vez más ha preferido alinearse con la extrema derecha y votar en contra”. De hecho, como ha recalcado el concejal socialista, “ya bastante han castigado a El Ejido y no podemos permitir que alguien que no conoce El Ejido, ni a su gente, ni a su agricultura, ni lo que ha costado levantar este pueblo, ni el esfuerzo que ha llevado a miles y miles de personas nacidos aquí o que hemos venido de fuera, o del extranjero, no podemos permitir que realice este tipo de declaraciones”.

Por su parte, y para justificar a su vez la urgencia de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en El Ejido, su portavoz, Maribel Carrión, ha matizado que se trata “del primer pleno que tenemos después de las declaraciones de esta señora”, unas declaraciones que, como ha zanjado, “dañan la imagen de nuestro municipio, de los ejidenses, de nuestra agricultura y de nuestro turismo”.

En la exposición de motivos de la propuesta presentada por los socialistas, también se recogen otras declaraciones realizadas en este sentido por la candidata de la ultraderecha, quien sentenció que “no todas las costumbres son respetables, es más, hay costumbres que es nuestro deber combatirlas, porque en España, en mi casa, en Andalucía, se tienen que cumplir mis leyes, que son las leyes acordes con los valores occidentales”. Unas afirmaciones que desde el PSOE de El Ejido condenan de forma rotunda “no solo porque no correspondan a la realidad de lo que se vive en la actualidad en El Ejido, sino porque además ponen en peligro todos los avances en los que desde el PSOE de El Ejido llevamos años trabajando para alcanzar una plena integración y cohesión social en nuestra ciudad”.

Consejo Municipal por la Integración y la Convivencia

Precisamente al respecto, los socialistas ejidenses han subrayado que no van a permitir “que la ultraderecha ponga obstáculos a la labor que llevamos tanto tiempo realizando por la mejora de nuestra convivencia, y que se acaba de materializar haciendo realidad nuestra propuesta para la creación del primer Consejo Municipal por la Integración y la Convivencia en El Ejido”. Un órgano, aclaran desde el PSOE de El Ejido, que nace como “el mejor instrumento para alcanzar esa verdadera integración social”.

PARTIDO POPULAR

Por su parte, el regidor 'popular' ha rechazado las aseveraciones de Olona "estigmatizando a El Ejido comparándolo con El Puche" si bien ha abogado por modificar el texto de la moción para, así, "quitar calificativos como ultraderecha". "Son absolutamente rechazables, pero creo que es más inteligente hacerlo así para evitar que la condena se vaya por la tangente".

Frente a las alegaciones en contra hechas por el grupo municipal de Cs, Góngora sí ha considerado "relevante" el hecho protagonizado por Olona y ha aludido a que supone un "problema" dada la "audiencia muy significativa" que alcanzó el debate. "Hay que condenarlas por la estigmatización y profundo desconocimiento que muestran sobre la realidad de El Ejido", ha concluido.

CIUDADANOS

Por su parte, el portavoz de Cs, Cecilio Paniagua, ha considerado que el pleno "no es el lugar" para abordar "algo que pasó en un debate electoral en el que estaban todos los grupos políticos" y ha considerado que la moción socialista supone "una descontextualización".

Si bien las ha calificado de "inoportunas" las declaraciones de la candidata de Vox, ha asegurado que debían haber tenido "contestación" por parte de las "personas que estaban en el debate". "Es meter más cizaña, descontextualizar las cosas y politizar un pleno", ha apuntado.

VOX

También ha intervenido la portavoz municipal de Vox, Rosa María Martín, quien ha atribuido "mala intención" al PSOE, a quien ha acusado de actuar con "premeditación y alevosía". "Aquí lo que hay es mucho miedo porque viene el 19-J y se ven llorando por los rincones", ha trasladado.