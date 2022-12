Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

La Escuela de Música de Roquetas de Mar celebra sus audiciones navideñas

lunes 26 de diciembre de 2022 , 22:00h

La Escuela Municipal de Música de Roquetas de Mar ha celebrado las distintas audiciones de Navidad. El pasado 19 de diciembre tuvo lugar la audición de piano. Intervinieron Sofía Giménez y Sofía Iborra interpretando ‘Noche de paz’; Carlota Céspedes hizo ‘Cascabel’; Sofía Lily Davies hizo ‘Pajarillo’; Mercedes Batista hizo ‘Danza india’; Marta Fresneda interpretó ‘Cisnes en el lago’; Carla Romero hizo ‘Preludio matinal’; Mar Fernández hizo ‘Over the Rainbow’; María y Cristina Torres hacían ‘Oda a la alegría’; Daniel Jiménez hizo ‘Marcha de los Santos’; Claudio Vázquez hizo ‘I Love coffes’; Daniel Cus hizo ‘Palmear’ y Julia López hacía ‘Gaitas escocesas’.

También actuaron Iker Martín que hizo ‘Tarantella’; Carla Iglesias que hizo ‘La Casa de las flores’ (A.G. Abril); Carmen Sampedro hacía ‘El artista’; Hugo Fernández hizo ‘Arabescos’ (Burgmüller); Moisés Valdivia hizo ‘Adieu’ (Burgmüller); Anjana García hacía ‘Boulevard of Broken Dreams’; Mario Villegas interpretó ‘Jingle Bell Rock’; Cayetana García hacía ‘Joy to the world’; Angela García hizo ‘Jingle Bells’; Claudia López hizo ‘Password’ (L. Einaud); Bruno Kraakmann hizo ‘Elfentanz’ (E. Grieg) y David Dulca hizo ‘Claro de luna’ (L.V. Beethoven).

Ese mismo día también tuvieron lugar las audiciones de Música de cámara con los Ensembles de piano. El Ensemble de pianos I formado por Nerea Fernández, Adriana Ureña, Lucía Fernández y Carla Vázquez interpretaron ‘Got rose blues!’ y ‘Toymaker’s dance’ de G. Kowalchyk & E. Lancaster. El Ensemble de pianos II formado por Kevin Pop, Gael Madrid, David Fernández y Sol Rosero hicieron ‘The caravan’ y ‘Waltz un Lam’ de G. Kowalchyk & E. Lancaster.

Piano a 4 manos formado por Helena y Laura Rivas Ortega interpretaron ‘Corderito va a la escuela’ de J. Bastien. El trío flauta-violín-piano formado por Nael Calderón, Neila Bonilla y Diego Díaz hicieron ‘Jingle Bells’ (Popular). Piano a cuatro manos formado por Isabel y Moisés Valdivia Moreno hicieron ‘Jazz waltz’ de D. Alexander. El dúo flauta-piano formado por Rocío García y Kevin Pop hicieron ‘Around it’ de JM. Allerme y piano a 4 manos formado por Ana Belén Yebra y Hugo Fernández hicieron ‘Sonatina for two’ de Denis A.

En lo que se refiere a alumnos de repertorio con el profesor David Torrecillas intervinieron al violín, Claudia de Frutos de Diego que hizo ‘Concierto para violín op.34: I Movimiento’ de O. Rieding. También actuó Adrián Doncel Reina que hizo ‘Concierto para violín: I Movimiento’ de Járdányi Pál; Inmaculada Palomino Cuenca al violín interpretando ‘Concierto para violín en La m: III Movimiento’ de A.Vivaldi; y Carlota Pastor Sáez al violín que hizo ‘Concierto para violín en Nº1 en Mi M op.8: III Movimiento La Primavera’ de A. Vivaldi.

Agrupaciones orquestales

El martes se llevó a cabo las audiciones de las Agrupaciones Orquestales. La Orquesta Infantil de guitarras dirigida por Rafael Arcos y Miguel Ángel García interpretó ‘Ya viene la Vieja’, un villancico popular y ‘All I Want For Christmas is you’ de M. Carey y W. Afanasielf. La Orquesta Juvenil de guitarras formada por los profesores Belinda Sánchez-Capuchino, Miguel Ángel García y Rafael Arcos interpretó ‘Jingle Bells Rock’ de Bobby Helms. La Orquesta Infantil de Cuerda dirigida por Alejandro Torrente hizo ‘Under Arrest’ de K. y B. Blackwell; ‘La canción de Clara’ de K. y B. Blackwell, ‘El Vals de Katie’ de K. y B. Blackwell y ‘Jazzy Jingle Bells’, Pierpont.

La Orquesta Juvenil de Cuerda dirigida por María del Mar Ibáñez interpretó ‘Jesu Joy of Man’s Desiring’ de Bach; “Sweet Dreams’ de Tchaikovsky y ‘Tu scendi Dalle Stells’, villancico italiano. Finalmente el Coro Infantil dirigido por Sebastián Pérez con el piano de David Torrecillas hicieron ‘Noche de paz’ (Jazz versión, villancico popular), ‘Cantemos a la amistad’, tradicional de Escocia; ‘Venid acá pastorcitos’, tradicional de Almería y ‘Llega Navidad’ de Sebastián Pérez.

El miércoles fue la Audición de Agrupaciones orquestales, danza y percusión. La Orquesta IRFF, dirigida por Joaquín Fernández Soto, interpretó ‘Tribu’ de E. Sejourne, ‘Having A Good Time’ de G. Bomhof y ‘Frère Jacques Canon’, canción popular francesa. El Ensemble de percusión dirigido por Joaquín Fernández Soto hizo ‘Blue Samba’ de M. Houfloft.

El Ensemble de flautas dirigido por Mercedes Sáez Berbel interpretó ‘God Rest Ye Merry Gentlemen’, tradicional y ‘Snow Bells’ de Leslie Searle. El Ensemble de Saxofones dirigido por Pedro Montiel Malagón hizo ‘Michael Jackson Medley’, temas de Michael Jackson con arreglos de P. Marilla. La Brass Band dirigida por Luis E. Ayala Valverde hizo ‘God Save The Queen. Medley’ con temas de Queen y arreglos de C. Marques y la Brass Band, danza, percusión y la colaboración de alumnos de Musicoterapia hicieron ‘Thriller’ de Michael Jackson al celebrarse 40 años de la aparición de este tema, ‘Jingle Bells Rock’ de Beal y Boothe con arreglos de Johnnie Vinson. Estuvo dirigido por Luis E. Ayala Valverde.

La Big Band dirigida por Juan P. Rodríguez hizo ‘Back Home’ de S. Nestico; ‘Baby Won’t you Please Come home’ de Ch. Warfield y Ch. Williams; ’Jingle Bell Rock’ de J. Beal y J. Boothe y Danza y Percusión dirigida por Juan A. Fernández Miras hicieron ‘Zambomba flamenca: Fiesta de Nochebuena’ y ‘Zambomba flamenca: Así canta Jerez’, ambos villancicos flamencos.