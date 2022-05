Capital La Escuela de Verano de los Centros de la Mujer ofrece 20 plazas lunes 23 de mayo de 2022 , 16:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, pone en valor la “ayuda a la conciliación de las familias almerienses” que ofrece este servicio desde el Centro de la Mujer de Cortijo Grande La Escuela de Verano de los Centros de la Mujer ofrece 20 plazas para niños de 3 a 12 años, entre el 27 de junio y el 9 de septiembre (a excepción de la semana de Feria (del 22 al 26 de agosto, en la que permanece cerrada). Después de dos años sin este servicio a causa de la pandemia por COVID que han mantenido cerrados los centros, la Escuela de Verano vuelve este 2022 “con un programa de actividades didácticas, culturales, de entretenimiento y, sobre todo, muy divertidas”. Así lo ha expuesto en rueda de prensa la concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, que ha puesto en valor “la ayuda a la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias almerienses durante el verano, que ofrece este servicio que se prestará desde el Centro de la Mujer de Cortijo Grande, en horario de 8.00 a 14.00 horas. La programación educativa se realizará por proyectos semanales, ha señalado la concejala, que ha indicado cómo la contratación del servicio se hará precisamente por periodos semanales, lo que permite mayor flexibilidad a las familias. El plazo de inscripción se abre mañana martes 24 de mayo y hasta el 10 de junio. Toda la información sobre las Escuelas de Verano se puede obtener a través de la página web (www.mujeralmeria.es), desde donde se puede descargar la hoja de inscripción. También se puede realizar desde cualquiera de los tres Centros de la Mujer (el de Cortijo Grande, el de la calle Terriza y el nuevo en Los Molinos). Conocer Almería El programa que seguirán los niños primará las actividades relacionadas con el medio ambiente, la igualdad, la alimentación saludable, la ciencia divertida y el arte. Además, habrá refuerzo escolar para quienes lo necesiten y se programarán salidas y visitas culturales para conocer la ciudad. Están previstas jornadas acuáticas en Ego Sport Center y una visita a la sede de Alcaldía, “donde tendrán oportunidad de entrevistar al alcalde”. Laynez ha agradecido a las familias la confianza depositada en los Centros de la Mujer y ha animado a los interesados (es requisito que los solicitantes de plaza sean usuarios del Centro de la Mujer) a inscribirse cuanto antes puesto que el único requisito para ocupar una plaza es la inscripción. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.