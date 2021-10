Capital La Escuela Municipal de Folclore abre un nuevo curso martes 19 de octubre de 2021 , 16:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Cultura, Diego Cruz, visitó ayer una de las clases en el Promontorio de la N-340, destacando el valor de mantener vivas las músicas y danzas almerienses



Son muchas las actividades que comienzan a intensificar su actividad con la progresiva bajada de incidencia del Covid, más todavía coincidiendo con el otoño, que es la temporada de vuelta a las buenas rutinas. En esa línea, la Escuela Municipal de Folclore ha vuelto abrir las puertas del Promontorio de la Nacional 340 a un nuevo curso, en el que volverán a enseñar y preservar el folclore almeriense a través de sus distintas clases y grupos. El concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha visitado una de las clases y ha mantenido un encuentro de trabajo con su directo José Francisco González.



En palabras de Diego Cruz, “estamos de enhorabuena porque después este año y medio sin actividad, la Escuela Municipal de Folclore vuelve, inaugura su curso, donde ofrecen una completa formación en tres categorías: infantil, sénior y la titular. Es un motivo de alegría que todos los alumnos que dan vida a la Escuela Municipal de Folclore, con su director al frente, puedan afrontar con ilusión este final del túnel al que vamos llegando”.



El concejal considera que “el folclore es una de las expresiones artísticas que más arraigo y sentimiento de pertenencia provocan en los ciudadanos y qué duda cabe que desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando la escuela, testimonio y garante de la bella tradición folclórica de nuestra ciudad y nuestra provincia”, concluye.



Por su parte, el director de la Escuela, José Francisco González explica que “la actividad del grupo no llegó a pararse en estos casi dos años porque si no se hubiera disgregado todo, hemos tenido un contacto muy tímido, por eso ahora es un placer volver a las clases con más normalidad”.



Una normalidad de la que pueden disfrutar todos aquellos que quieran matricularse, puesto que el nivel es adaptativo. “Cualquier persona de cualquier edad, a partir de seis años, puede apuntarse a la Escuela. Se imparten clases de baile, de folclore almeriense y andaluz, clase de instrumento, a nivel inicial o avanzado, y clase de canto que es de lo que se nutre después la formación del grupo. Para inscribirse solo es necesario hacer frente a una matrícula en el cuatrimestre y es el único pago, porque después es el Área de Cultura quien sufraga los gastos de instalaciones y monitores”, detalla González.



Sobre la vuelta al escenarios de la formación titular, el director de la Escuela asegura que “en cuanto a festivales, este mes de octubre ya hemos estado en Murcia y a final de mes iremos a Consuegra… Ya está levantándose y moviéndose todo. Estamos contentos de esta vuelta a la actividad”.



Cualquier persona interesada en inscribirse puede hacerlo o solicitar más información en el teléfono 681071151 o través de la dirección de correo electrónico: [email protected]

