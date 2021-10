Sociedad Ideas de regalos a medida para estas fechas especiales Escucha la noticia El hecho de regalar siempre genera una agradable sensación, tanto para el quien hace el regalo como para quien recibe el mismo. Poder dar regalos o pequeños detalles hace que enaltezcan la amistad y el vínculo entre personas, haciendo sentir especial tanto a un familiar, compañero o amigo. Existen muchas oportunidades y momentos durante el año para realizar este tipo de obsequios, sin embargo, en las épocas navideñas se pueden elaborar los más esperados de la temporada. Si quieres sorprender a tus amigos, familiares cercanos, compañeros de trabajo o incluso tu pareja, regala unas cestas de navidad a medida que irán a gusto de la persona que la vaya a recibir, y seguro que disfrutarán de ellas. Ten en cuenta sus gustos, no te precipites En ocasiones, regalar un detalle incorrecto puede generar un efecto contrario al esperado, y es algo que seguramente no quieres provocar. Cuando hacemos un regalo, esperamos recibir una sonrisa, una emoción de la persona que abre el obsequio, por eso es importante saber los gustos de la persona para no fallar en el regalo. Puede que a quien le tengas que regalar disfrute de la gastronomía, si es así, y teniendo en cuenta que se acerca la navidad, regalarle un lote de navidad sería lo más adecuado. En caso de que pasa muchas horas en el trabajo, probablemente un artículo de oficina como una taza para café, o elementos que sirvan para desenvolverse mejor en sus tareas como un USB, agenda, organizador, funda para el portátil o reposapiés pueden ser una excelente alternativa. Lo especial de personalizar Comprar regalos genéricos puede ser una gran solución, sin embargo, para aquellos que cuentan con una personalidad mucho más detallista buscarán generar un impacto en el aspecto emocional, y no hay una forma más acertada de lograrlo que a través de la personalización. Cuando los regalos son personalizados, se ofrecen con un toque cercano que lo hace exclusivo y único, siendo así un regalo mucho más significativo y personal. Si realizas un regalo a medida pensando en la otra persona, y a la vez dando tu toque de personalidad, puedes llegar a destacar, ya que has puesto mayor esfuerzo en satisfacer sus necesidades y alegrar a aquella persona. Actualmente puedes encontrar empresas dedicadas a la elaboración de lotes personalizados, con licores, regalos gourmet o lotes de navidad. Puedes elegir los elementos que quieres incorporar en el lote, como turrones, quesos, trufas, embutidos o vinos. Elige aquello que más le guste a la persona que va a recibir el regalo, y verás cómo triunfarás con este lote. Las fechas más habituales para regalar Aunque estamos muy cerca de la época navideña, no podemos negar que en ocasiones la Navidad también se mezcla con fechas especiales como un cumpleaños o graduaciones, entre otras celebraciones. Por eso es importante, que tengas bien programado el tiempo y presupuesto para hacer regalos únicos que puedan sorprender. Existen kits de cuidado personal, ideales para aquellas personas que conoces más de cerca y sabes que le encantan las esencias corporales, cremas o gel de baño. Pero si quieres obsequiar a tus familiares, un compañero de trabajo o a un amigo, puedes regalar un kit de cerveza artesanal o sets de vinos, incluyendo un botellero para que pueda hacer su propia colección. También puedes contemplar otros objetos que se ajusten a su personalidad, como perfumes, monederos, o incluso una taza personalizada. En todo caso, lo que importa es la intención, pero si vas a invertir esfuerzo y dedicación en regalar, haz que sea evidente tu interés en generar una sensación de agrado y proyecta siempre la mejor disposición. Quédate con estas ideas y comienza a planear tus regalos a tiempo para no dejarlo a última hora. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)