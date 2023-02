Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar La estación de ADIF en Almería tendrá puntos de recarga para coches sábado 11 de febrero de 2023 , 20:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un total de 14 estaciones ADIF y ADIF Alta Velocidad en Andalucía contarán con nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos, una iniciativa financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que pretender contribuir al desarrollo de una movilidad sostenible y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. En concreto, los nuevos puntos de recarga se localizarán en los aparcamientos de las estaciones de viajeros de Algeciras, Almería, Antequera Santa Ana, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga María Zambrano, Puente Genil Herrera, Ronda, Sevilla Plaza de Armas, Sevilla Santa Justa y Sevilla Virgen del Rocío, según ha explicado la Delegación del Gobierno en Andalucía a través de un comunicado. El proyecto completo, licitado por 28,8 millones de euros, prevé la instalación de más de 1.000 puntos de recarga en 80 estaciones del territorio nacional, impulsando así el transporte limpio en los traslados desde y hacia las estaciones ferroviarias e incrementando los servicios a los viajeros en estos espacios, llamados a convertirse en nodos de movilidad sostenible e inteligente. Siguiendo con este modelo limpio de movilidad, Adif y Adif Alta Velocidad trabajan ya en la instalaciones de aparcamientos para bicicletas en seis estaciones andaluzas, concretamente en las de Adif de Cádiz y Huelva y en las de Adif AV de Córdoba, Granada, Málaga María Zambrano, Sevilla Santa Justa, impulsando así la multimodalidad y dentro de un proyecto nacional que beneficiará a 42 estaciones de viajeros. Ambas actuaciones se enmarca en el Plan de Lucha contra el Cambio Climático de Adif y Adif AV 2018-2030, que contempla el fomento de la movilidad sostenible y la electromovilidad como herramienta para cumplir con los objetivos de descarbonización de la actividad económica. La iniciativa parte del programa Ecomilla, que promueve la movilidad energéticamente eficiente y con cero emisiones en los desplazamientos de primera y última milla, mediante el desarrollo de áreas de movilidad sostenible para vehículos cero emisiones y para vehículos compartidos, entre otros modos de transporte limpio. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

