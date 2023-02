Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Recuperan en un control de alcoholemia en Guadix un semirremolque robado en Turrillas sábado 11 de febrero de 2023 , 20:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 34 años, con antecedentes policiales, presuntamente involucrado en el robo de un semirremolque ligero en Turrillas (Almería) en el año 2019. Los agentes de Tráfico detuvieron al conductor en un control de alcohol y drogas que estaban haciendo a la altura del kilómetro 2,6 de la carretera A-4000, en el término municipal de Iznalloz. Tras identificar al conductor, se le sometió a las pruebas de impregnación alcohólica y drogas, y se comprobó la documentación del vehículo. Al comprobar el número de bastidor del semirremolque, los agentes de la Guardia Civil descubrieron que este había sido denunciado como robado en el puesto de la Guardia Civil de Tabernas (Almería) en marzo de 2019. El semirremolque fue recuperado y ha sido devuelto a su legítimo propietario. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

