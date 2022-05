La estética manga en la exposición de Javier Parra en ‘Espacio 2’

martes 24 de mayo de 2022 , 15:10h

El Museo de Arte ‘Espacio 2’ ha estrenado recientemente una nueva exposición en la que la estética manga, de la mano del artista Javier Parra, adquiere protagonismo. ‘I Still Love You’ es una muestra que recoge 15 obras del pintor que transitan por la cultura japonesa, su principal inspiración en la actualidad, y la pintura realista, inicio de su trayectoria en 2016.

La muestra está producida por la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, coorganizada por el Ayuntamiento de Almería, a través de la colaboración del Área de Promoción de la Ciudad, y cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial. Además, ha sido una de las novedades que se han presentado con motivo del Día Internacional de los Museos, que se ha conmemorado con una intensa semana de actividades.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha explicado que “podemos observar cierta influencia del manga y el mundo japonés que tanto han inspirado al artista, una exposición muy diferente a lo que hemos tenido hasta ahora en esta sala que sigue dando cabida a artistas con arraigo en la ciudad”. En este sentido, ha puesto en valor la oferta museística que “cada vez es más completa, más dinámica y abierta a todos los públicos”.

El director de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y del Museo de Arte de Almería, Juan Manuel Martín, ha destacado “la proyección del artista de raíces murcianas, actualmente afincado en Granada, al tiempo que desarrolla su formación”. Asimismo, ha hecho hincapié en la relación directa que desde la fundación se ha establecido con el artista, “queremos que su obra sea disfrutada por los almerienses y descubran a uno de esos nuevos valores que nos va a dar mucho que hablar a lo largo del tiempo”.

Por su parte, Javier Parra ha afirmado que “se pueden ver los cuatro o cinco últimos años de producción que no habían sido expuestos, trabajo con la estética manga de toda esa parte oriental junto a la cultura contemporánea, la manipulación y el desarrollo de la identidad”. No obstante, ha reconocido que evolucionó a partir del estilo tradicional “gracias a un cambio que me ha permitido seguir articulando el resto de la producción”.

La exposición combina técnicas variadas entre las que se aprecian el óleo, acrílicos, esmalte, rotuladores spray y collage. Así es la propuesta de un artista que se define como “multidisciplinar, interesado por la pintura figurativa y el arte audiovisual”. Podrá visitarse hasta el 15 de junio de martes a sábado, de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas; y los domingos, de 10.30 a 13.30 horas.