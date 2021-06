Deportes La Eurocopa 2021 empieza a rodar viernes 11 de junio de 2021 , 09:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia A partir del viernes 11 de junio, la gran fiesta del fútbol europeo tiene por fin lugar. Aunque mucho haya habido que esperar, el Olímpico de Roma da comienzo al show con el partido inaugural entre Turquía e Italia. Las veinticuatro selecciones nacionales que han llegado a la fase final de la Euro 2020 disputarán un total de 51 partidos, en once estadios distintos repartidos por toda Europa hasta la gran final del 11 de julio en Londres. A lo largo de los 31 días de competición habrá multitud de opciones de apostar, por lo que si planeas hacerlo te interesará consultar esta guía con las claves para apostar en la Eurocopa España, en Sevilla durante la fase de grupos La selección española empieza su singladura en la competición el 14 de junio y lo hará ante Suecia. Jugará sus otros dos partidos de primera fase el día 19 ante Polonia, y el miércoles 23 ante Eslovaquia. Pese a los contratiempos Covid sufridos los últimos días, los entrenados por Luis Enrique esperan pasar a octavos con holgura y sin demasiadas complicaciones. Además de ser favoritos en el Grupo E por trayectoria y calidad, disputar sus tres primeros partidos en la Cartuja de Sevilla debiera aupar a los nuestros a la primera posición del grupo y facilitar los cruces. De norte a sur y de este a oeste La de 2021 será una Eurocopa muy singular, y no sólo por llegar con un año de demora, también por ser la primera en sus seis décadas de historia que se dispute a lo largo y ancho del continente. Bajo el lema Una Euro para Europa, once países albergarán la competición. Dinamarca, Hungría, Rumanía, Escocia, Países Bajos, Rusia, Italia, Alemania, Azerbaiyán, Inglaterra y también España aportarán cada una un estadio, lo que convertirá esta Eurocopa en la más atípica. De hecho, el plan inicial era que Bélgica e Irlanda acogieran igualmente partidos, pero ninguna de las dos pudo satisfacer los requisitos exigidos por Uefa y finalmente se han quedado fuera. Dos grandes favoritas y un puñado de aspirantes Aunque se juegue en 2021 es la Euro 2020, y en ella hay dos selecciones que sacan la cabeza por encima del resto y parten con las mayores opciones de llevarse el gato al agua: Francia e Inglaterra. Los franceses son los principales señalados por algunas casas de apuestas, y más aún desde que se confirmó que Benzemá retornará a la selección nacional para unirse a los Mbappé y Griezmann tras una prolongada ausencia de más de setenta partidos internacionales. También hay que recordar que hablamos de la actual campeona del mundo. Pero Inglaterra llega muy fuerte, tras completar una excelente fase de clasificación y contar con el killer Harry Kane, principal favorito a convertirse en máximo goleador de la competición. Los ingleses tienen la motivación extra de poder triunfar en casa, pues tanto semis como final se disputarán en el estadio Wembley londinense. La tercera favorita es la Bélgica de Lukaku y Courtuois, tras la cual vienen un cuarteto de selecciones que, aunque con opciones más reducidas, tendrán mucho que decir: la actual campeona de Europa Portugal, Italia, así como Alemania y La Roja. Los nuestros y los germanos persiguen una hazaña… convertirse en tetracampeones de Europa, algo que nadie ha logrado aún. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

