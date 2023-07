Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería La exsenadora Agüero es nombrada Madrina de la Gamba Roja viernes 07 de julio de 2023 , 22:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa pone en valor la gamba roja “como atractivo turístico y seña de identidad” de Almería La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha puesto en valor la gamba roja de Almería como “atractivo turístico y seña de identidad” de la capital y la provincia. Lo ha hecho durante el acto de presentación de la marca “Gamba Roja de Almería”, una iniciativa que han impulsado la Organización de Productores Pesqueros de Almería y la Asociación Provincial de Empresarios de la Pesca de Almería (Asopesca) con el apoyo del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Vázquez, que ha estado acompañada por varios miembros del Equipo de Gobierno, ha destacado la puesta en marcha como “un sello de calidad oficial para distinguir, reconocer y dar más valor a un producto excepcional”, a la vez que ha subrayado “el poderío natural de la gastronomía de Almería y la alimentación saludable como seña de identidad de nuestro mar”. En este sentido, ha señalado que “debemos conseguir que, cuando alguien hable de gamba roja, automáticamente piense en Almería”. Del mismo modo, la regidora ha asegurado que “desde el Ayuntamiento seguiremos colaborando con el sector pesquero para promocionar el consumo de productos frescos de kilómetro cero y potenciando los vínculos históricos, culturales y económicos que tenemos con nuestro mar”. También ha subrayado los criterios de “sostenibilidad y respeto medioambiental” del sector, así como el apoyo del gobierno de Juanma Moreno que “está demostrando una enorme sensibilidad con el medio natural”. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, por su parte, ha destacado la importancia de la puesta en marcha de la marca ‘Gamba Roja de Almería’ porque supone un paso más para poner de relieve la excelencia de un producto que, al igual que la alcaldesa, ha calificado “como seña de identidad de nuestra provincia, un producto de calidad que llena las mesas de gastronomías diferentes”.

Como consejera del Gobierno andaluz, Crespo ha agradecido al sector “la unidad de acción con la Consejería” y ha pedido a la Comisión Europea “que cesen los recortes en los TAC (totales admisibles de capturas) y cuotas a un sector que es sostenible. Europa tiene que ser sensible para un sector que ha hecho un gran esfuerzo en el Mediterráneo y en el Atlántico”. Por su parte, el gerente de Asopesca, José María Gallart, ha agradecido el compromiso municipal y autonómico con la pesca en un día “muy importante para la pesca de arrastre de Almería porque bautizamos a nuestra joya del Mediterráneo, pero, sobre todo, ponemos en valor el trabajo de nuestros pescadores, de nuestros armadores y su compromiso con la pesca sostenible y responsable, garantizando la seguridad alimentaria no sólo en la gamba roja, sino en el cien por cien de nuestras capturas diarias, un producto de cercanía y de una calidad insuperable”. Gallart ha recordado que la marca ‘Gamba Roja de Almería’ no es marketing, conlleva una solidez técnica y unas normas muy exigentes que demuestran el compromiso de nuestros pescadores tanto en la extracción de recursos como en el manejo a bordo hasta su llegada a la lonja, garantizando que el crustáceo está sometido a los más altos parámetros de calidad”. Por último, ha señalado que la pesca “necesita esperanza y futuro” y ha censurado la política europea hacia la pesca mediterránea “que está siendo demoledora hacia nuestros pescadores. Pero vamos a defender con más fuerza que nunca nuestra actividad responsable y sostenible”, ha concluido.

María del Mar Agüero, madrina de la Gamba Roja En el acto también se ha reconocido a María del Mar Agüero, quien fuera senadora por la provincia de Almería durante 26 años, como ‘Madrina de la Gamba Roja de Almería’ por su vinculación con el sector pesquero y haber llevado sus reivindicaciones a la Cámara Alta durante casi tres décadas. En esta línea, la alcaldesa se ha mostrado “muy orgullosa de ser hija de la primera madrina de la Gamba Roja de Almería porque soy consciente de lo mucho que batalló en sus años de actividad política”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.