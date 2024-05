La Facultad de Derecho rinde un homenaje póstumo al profesor José Eduardo Sáinz-Cantero

jueves 09 de mayo de 2024 , 22:15h

Con una Sala de Grados del Edificio de Ciencias Económicas a rebosar, la Facultad de Derecho ha rendido un emotivo homenaje póstumo a José Eduardo Sainz-Cantero, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Almería, fallecido el pasado mes de noviembre.

Un pequeño acto para la presentación del libro titulado ‘Corrupción privada, transparencia y gestión pública’ del que el profesor Sáinz-Cantero Caparrós es coautor. Asimismo, en él, se ha hecho entrega a su viuda, Margarita Paredes, por parte del profesor Lorenzo Morillas Cueva, catedrático de Derecho Penal y ex-rector de la Universidad de Granada, del In Memoriam publicado en el último número de la Revista Cuadernos de Política Criminal en su honor y de un ejemplar del libro presentado.

El acto ha estado presidido por el rector de la UAL, José J. Céspedes Lorente, quien ha señalado sentir sentimientos agridulces al tratarse de un acto en el que se presenta un libro de temática muy actual, pero que, tristemente, no ha podido ver publicado el profesor Sainz-Cantero, “nuestro amigo Pepe”. El rector ha continuado diciendo que el acto “no sólo es la presentación de un libro, sino también un homenaje a una persona que, como académico fue un absoluto referente, defendiendo el concepto de la Justicia con mayúsculas, sin interferencias”.

Por último, tras destacar su gran calidad humana, ha trasladado su más profundo afecto a toda su familia, asegurando que Sainz-Cantero estará siempre en los corazones de todos cuantos lo conocieron.

Lorenzo Morillas Cueva, catedrático emérito de Derecho Penal y ex-rector de la Universidad de Granada, ha leído el ‘In memoriam’ de Sáinz-Cantero, a través del cual ha ido desgranando toda su trayectoria docente, investigadora y como gestor. Una impecable trayectoria de una persona que ha dejado “un legado que sigue muy vivo, al igual que sus acciones, sus compromisos, su sabiduría, magisterio y amistad. Nos reconforta haberlo disfrutado, querido como persona y admirado como universitario.” Para finalizar ha citado a Isabel Allende, “la muerte no existe, la gente solo muere cuando se le olvida. Si puede recordarme, siempre estaré contigo”.

Luis Gómez Amigo, decano de la Facultad de Derecho, ha mostrado a los presentes “la ausencia y el desamparo que para la Facultad ha supuesto la pérdida de José Eduardo, nuestro querido Pepe. Se nos ha ido un compañero y un referente del buen quehacer universitario, además de un amigo”. El decano ha aprovechado para anunciar que el 7 de marzo del próximo año, coincidiendo con los actos del patrón de Derecho, se le otorgará a Sáinz-Cantero la medalla de la Facultad.

Todos los presentes han recordado su gran sentido del humor, su gran oratoria y su entrega al servicio público como docente, gestor e investigador.

Fátima Pérez Ferrer, responsable del Área de Derecho Penal, quien fuera su discípula, ha señalado “el orgullo y satisfacción de compartir todos estos años con Pepe (vivencias académicas y personales)”. Además, ha destacado “su calidad humana y docente. Un hombre bueno en todos los sentidos, donde destacaba cualidades que lo hacían actuar con rectitud, transparencia e integridad, no sólo con sus compañeros sino también con sus alumnos. Era una persona de consenso, diálogo, bondadoso por naturaleza, leal, que amaba su profesión, trabajador infatigable e inasequible al desaliento”.

Al acto también ha acudido María José Jiménez Díaz, directora del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (Sección Granada), gran amiga de Sáinz-Cantero desde la juventud. Muy emocionada ha relatado algunas de las anécdotas vividas junto a él y, como el resto, ha hecho referencia a su gran calidad humana y profesional.

Tras recibir el libro, su viuda, Margarita Paredes, muy emocionada, se ha dirigido a todos los presentes, compañeros de su marido y estudiantes, con unas palabras escritas entre ella y sus dos hijos, José Antonio y Carmen. En primer lugar, ha agradecido a todos los presentes la organización del acto, especialmente a Fátima por ser más que una compañera, una amiga y hermana. “Tras cinco meses, el dolor no ha disminuido, como tampoco su recuerdo. No se me ocurre mejor manera de que Pepe nos haya dejado sino haciendo lo que más amaba: enseñar. Pepe fue un ser excepcional con gran entrega a cualquier propósito. Con su humor sencillo y contagioso, su manera de querer y, lo que es más difícil, su poder para hacerte sentir querido. Su humildad y elegancia, su fortaleza y raciocinio ante las dificultades, su empatía sin etiquetas, su calma, su conversación sin fin y sus silencios, que a veces decían mucho más que sus palabras. Un ejemplo a todos los niveles”.

El acto ha continuado con una mesa redonda sobre ‘Docencia y sistema de teoría del delito’ a cargo de Ana María Pérez Vallejo, directora del Departamento de Derecho de la UAL; Miguel Olmedo Cardenete, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada y Juan José González Rus, catedrático de Derecho Penal dela Universidad de Córdoba.