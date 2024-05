Almería Ampliar PP se compromete a estudiar las reivindicaciones de los funcionarios jubilados Funcionarios jubilados reclaman el 200% de pensión por sus lesiones durante el servicio público jueves 09 de mayo de 2024 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Ana Martínez Labella, y la concejal del Ayuntamiento de Níjar, Ángeles Góngora, han mantenido hoy una reunión con Salvador Triviño, presidente de la Asociación de Funcionarios Jubilados y Retirados en Acto de Servicio, en la que han escuchado las reivindicaciones de este grupo de funcionarios que, durante el desarrollo de sus funciones públicas, sufrieron graves lesiones que conllevaron una severa y gran discapacidad que ha provocado que algunos incluso sean totalmente dependientes. Según les ha trasladado Salvador Triviño, los integrantes de la asociación sienten que “durante años la administración ha vulnerado sus derechos, siendo gravísimamente discriminados, vejados y humillados” ya que según ha explicado, “aunque la ley nos reconoce el doble de pensión por nuestro sacrificio y padecimientos por las lesiones ocurridas durante nuestro servicio a la sociedad, el Gobierno de Felipe González estableció hace 40 años un límite de pensión máxima, que nos impide percibir la mitad de la pensión que la ley nos reconoce”. La única excepción para percibir el 200% es que los hechos hayan ocurrido por actos de terrorismo, lo que supone una deplorable discriminación para el resto de funcionarios. Ana Martínez Labella se ha comprometido a estudiar sus peticiones para que se los trate con igualdad y dignidad ya que si la ley les reconoce la pensión extraordinaria por su sacrificio y sufrimiento, es justo que perciban dicha pensión. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.