La Feria del Jamón de Serón regresa con su XXII Edición jueves 29 de junio de 2023 , 07:53h

Este año la feria se iniciará el viernes 30 de junio con el XIII concurso de Cortadores de Jamón, seguida de la jornada de degustación del sábado 1 de julio La Cámara de Comercio de Almería ha acogido la presentación de la XXVII Edición de la Feria del Jamón de Serón; que tendrá lugar este fin de semana en la localidad seronense. El evento se iniciará el próximo viernes día 30 de junio con el XIII Concurso de Cortadores y el sábado día 1 de julio con la tradicional degustación de jamón, embutidos y productos elaborados en el municipio. Los empresarios del sector agroalimentario de Serón, encabezados por el presidente de la Asociación de Productos Cárnicos de la localidad, Luis Segura, han estado acompañados en esta presentación, por el alcalde del municipio, Manuel Martínez Domene; el presidente de la Cámara de comercio, Jerónimo Parra o la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz Escudero. Segura ha puesto de manifiesto que los 27 años de promoción a través de este evento, "aunque puedan parecer ya una normalidad, nos cuesta trabajo y muchos esfuerzos físicos y psicológicos", ha expresado. El industrial, ha insistido, sin embargo, en que el esfuerzo empresarial compensa "porque las instituciones siguen apoyando al sector y el público agradeciendo y participando masivamente en el evento de promoción". El alcalde de Serón, por su parte, muy agradecido con la colaboración y apoyo institucional de la Cármara de Comercio y la Diputación Provincial, ha reconocido la gran labor del empresariado que consigue un excelente producto y que sigue apostando por una feria que pone en valor tanto los productos agroalimentarios como el pueblo. Martínez Domene ha destacado la belleza arquitectónica del municipio y la belleza de los vecinos del pueblo, como características que se complementan para acompañar a los excelentes productos elaborados en el municipio. El primer edil ha hablado de realizar algunos cambios estructurales para las próximas ediciones que aporten frescura al evento; ha invitado a la asistencia a la feria (explicando que el XIII concurso de Cortadores será puntuable para el campeonato Nacional de este año) y ha enumerado los conciertos y actividades que acompañarán las jornadas del próximo viernes 30 y el sábado día 1; donde los jóvenes tendrán su espacio en el Jamón Rock. El presidente de la Cámara de Comercio, ha puesto como ejemplo de éxito, la colaboración pública privada en la Feria de Productos Cárnicos de Serón; exponiendo su gran resultado de promoción y organización ejemplar. Parra ha reiterado el apoyo de la institución que representa a este evento que tuvo la ocasión de disfrutar el pasado año por primera vez, según ha comentado. Por su parte, la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, se ha mostrado orgullosa de una feria que se afianza y perpetua en su 27 edición. "Enhorabuena por apostar esta iniciativa que apuesta por el binomio turismo y gastronomía. Sabores Almería y la Diputación siempre va a estar a vuestro lado porque es consciente de la importancia de este evento". Del mismo modo ha adelantado que "vamos a seguir trabajando en la promoción y en el apoyo a los empresarios para lograr que se abran a nuevos mercados". En cuanto a cifras, los datos por el recuento de tickets vendidos en los últimos años, arrojan un balance de más de 8.000 personas asistentes durante los dos días de la feria; unas dos mil personas en la primera jornada y unas 6.000 en la degustación. Recordar que los productos elaborados en Serón gozan de garantías de calidad europea, nacional y autonómica. Este año la feria se iniciará el viernes 30 de junio con el XIII concurso de Cortadores de Jamón con un jurado profesional que evaluará tanto la destreza, como el arte y el tiempo en cortar las piezas y la jornada del sábado con las carpas donde cada empresario dará a degustar sus productos elaborados en Serón.

Noticias relacionadas Claves para exportar de Almería a Turquía UD Almería y Valencia FC unidos por el Corredor Mediterráneo