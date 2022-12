Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La Feria ‘Sabores Almería’ difunde la creatividad de las empresas productoras de la marca domingo 04 de diciembre de 2022 , 17:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El tercer día de este punto de encuentro en la Plaza Vieja de la capital ha estado marcado por la originalidad de las propuestas de las empresas, un taller para niños y la música de Brasi En el tercer día de la IX Feria de Productos Agroalimentarios de ‘Sabores Almería’ la Plaza Vieja de la capital se ha convertido en un obligado punto de peregrinación para almerienses y visitantes en torno a la excelencia de los productos de la marca gourmet de la provincia. Más de treinta empresas de toda la geografía almeriense exhiben sus elaboraciones en este punto hasta el próximo 8 de diciembre. La feria abre sus puertas durante todo el puente de 11 a 21:30 horas. El público ya ha disfrutado de la oferta de las empresas y de las actividades paralelas que se han organizado para animar la Plaza Vieja y el centro de Almería durante el puente de diciembre. En la noche del sábado la Plaza se llenó para disfrutar del concierto de Santo y seña y del showcooking de la Asociación Almería Gastronómica. Este domingo las actividades han estado protagonizadas por Chocolates La Virgitana y su taller para niños, y la música en directo de Brasi. La diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, ha afirmado que “las expectativas con la edición de la feria de este año son magníficas. Tras las primeras jornadas hemos tenido una alta afluencia de público que se ha dejado cautivar por la excelencia y creatividad de los productos de las empresas ‘Sabores Almería’ y con las actividades programadas”. En esta línea, la diputada ha recordado que las nueve ediciones de la feria que se han celebrado hasta el momento “están cumpliendo uno de nuestros objetivos más importantes con nuestra marca gourmet: que las empresas incrementen sus ventas, que disfruten de una ventana de promoción como ésta, y que los almerienses cada vez se sientan más identificados y orgullosos de los productos almerienses”. Innovación y calidad La Bodega Lauricius de Abrucena muestra en la feria las cuatro clases de vinos que elaboran; Jonimiel promociona su producto estrella, el ron miel; Productos Pichote, además de sus productos habituales, fomenta este año sus mantecados y rosquillas chapadas bañadas en chocolate; Carpaccio de Gamba Roja de Carboneras, aparte de su producto estrella, presenta sus anchoas, sardinas marinadas o gildas artesanales; Vita Snack comparte su amplia gama de frutas y verduras deshidratadas crujientes y Miel Sierra Filabres propone un nuevo producto, el pack del desierto con tres recipientes para que los indecisos puedan probar diferentes variedades. Empresas y actividades Las empresas que mostrarán sus productos en la Feria de ‘Sabores Almería’ son: Oleo Almanzora, Jamones Pedro Castaño, Bodega Lauricius, Miel La Bujaldona, Cervezas Far West, Desuflí, Bodega Palomillo, Jonimiel, Productos artesanales Guada, Embutidos Alpujarreños, Conservas La Receta, Panadería El Túnel, la Orza de Almería, Oleo Jarico, Cervezas Origen, Almazara de Lubrín, Cerveza Torolé gourmet de Andalucía, Licores El Gadorense, Medal Laujar, Miel Sierra Filabres, Los Amadeos, Industrias Cárnicas Diego Molina, Licores Naturales, Seronés Artesano, Vita Snacks, Productos Pichote, Chocolates La Virgitana, Cafés Salvador, Cervezas de Los Filabres, Cepa Bosquet, Cerveza Nevada, CASI, Carpacho de Gamba Roja de Carboneras y Embutidos y Jamones Peña Cruz. 5 DICIEMBRE 18.00h Taller degustación de Cocteles Coctelería, en los diferentes stand seleccionados de la feria. 19.30h Concierto FM 6 DICIEMBRE 12.00 h Taller Infantil de Circo y acrobacias. 7 DICIEMBRE 17:00h Exhibición de pan a cargo de Obrador Las Pitas. 18.00h Taller Showcooking con la presencia de la chef Isabel de Restaurante Juan Moreno, Pablo Fuente del Restaurante Bacus y Jessica del Restaurante la Casualidad. 19.30h Concierto Gata Brass Band 8 DICIEMBRE 12.00h Taller de chocolate para niños Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.