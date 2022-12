Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación Medio centenar de personas visitan el Cortijo Fischer para celebrar el bicentenario domingo 04 de diciembre de 2022 , 17:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Institución Provincial organiza una visita guiada por el emblemático palacio burgués y presenta el libro editado por el Instituto de Estudios Almerienses ante medio centenar de personas La Institución Provincial continúa celebrando los 200 años desde la creación de la provincia y la Diputación con una nueva actividad que pone de relieve la preponderante arquitectura de la que disfruta, en este caso, la ciudad de Almería. Medio centenar de personas han visitado y conocido de primera mano hasta el último detalle de la historia y arquitectura del Cortijo Fischer, una casa palacio burguesa que se construyó en 1910 y fue adquirida por el comerciante y diplomático danés afincado en Almería, Hermann F. Fischer, cuyo uso principal fue el de primera residencia y uso de los campos anexos a la producción de uva que vendía fundamentalmente en países centroeuropeos. La jornada estuvo compuesta por una visita guiada por los anexos y el propio palacio, sede actual del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y por la presentación del libro, que corrió a cargo del autor, Alfonso Ruiz. La diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, el director del Instituto de Estudios Almerienses, Mario Pulido y la asesora de programas del IAM, María Esparza, estuvieron presentes junto a medio centenar de almerienses, en esta jornada que pone en valor un edificio, construido en 1910, y que constituye uno de los mejores ejemplos del patrimonio arquitectónico de la ciudad. La diputada de Cultura y Cine, ha destacado que “este libro es una obra magnifica que pone en valor este palacio que desde el IEA y el área tanto valor se le ha dado por la importancia que tiene para toda la provincia. El bicentenario es una nueva oportunidad para poner en valor a la provincia y que los almerienses conozcamos de primera mano nuestra historia. Durante este mes y el siguiente año vamos a celebrar varios actos para recordare el inicio de la andadura de la provincia hace justo 200 años”. Por su parte, el autor del libro, Alfonso Ruiz, ha relatado que “este libro recoge la memoria, historia y patrimonio de un edificio excepcional que es el modelo de casa palacio burguesa de Almería y que está directamente relacionada con las cinco casas con explanadas de uvas a finales del S-XIX y principios del S-XX. Un edificio que merece la pena que los almerienses conozcan y disfruten de primera mano”. Cortijo Fischer: Arquitectura de una casa palacio burguesa y memora viva de Almería Este libro acerca, con un abundante repertorio documental y gráfico, la arquitectura y la memoria de esta vivienda, tanto en sus cualidades estéticas y compositivas en relación con la arquitectura burguesa, de diseño historicista con toques modernistas, como en su perspectiva histórica. La obra se estructura en cinco capítulos. El primero destaca el protagonismo de dos mujeres en la memoria del edificio, Cecilia e Inga, y la relación de la casa palacio con el devenir histórico local y provincial en los últimos 100 años. El segundo acerca las características arquitectónicas del edificio y el devenir de la familia Fischer, sus promotores, y después los distintos usos. El tercero contextualiza el Cortijo Fischer en la coyuntura económica y las élites sociales en el periodo de finales del siglo XIX y principios del XX. El cuarto recoge el proceso de rehabilitación reciente del edificio, concebido como experiencia interdisciplinar extrema. El último, el quinto, recupera los testimonios y la nostalgia hacia la vivienda perdida y los recuerdos de Almería por parte de un miembro de la familia Fischer, el bisnieto del patriarca fundador de la saga. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

