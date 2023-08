Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) La Feria según cada cual Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por lunes 28 de agosto de 2023 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Feria de Almería es la fiesta más importante de la ciudad, que se celebra en honor a la Virgen del Mar, patrona de Almería, pero es algo más que más eso porque supone una inyección económica muy importante. Este año, la feria ha tenido lugar del 19 al 27 de agosto, con una amplia oferta de actividades culturales, deportivas, gastronómicas y lúdicas para todos los públicos. Sin embargo, no todos han quedado satisfechos con el desarrollo de la feria, y se han escuchado voces críticas desde diferentes sectores. Por un lado, el concejal de Cultura y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha afirmado que la feria ha sido “participativa, inclusiva, divertida y tranquila”. Según Cruz, la feria ha contado con una alta asistencia de público, tanto en la Feria del Mediodía como en el recinto ferial y en los conciertos. Además, ha destacado el carácter inclusivo de la feria, con actividades adaptadas para personas con discapacidad o diversidad funcional. Asimismo, ha resaltado el buen ambiente que se ha respirado en la feria, sin incidentes graves ni altercados. Por otro lado, el grupo municipal socialista, con Antonio Ruano, ha calificado la feria como “una feria sin ilusión”. Los socialistas han criticado la falta de novedades y de atractivos en la programación de la feria, así como el escaso apoyo al comercio local y a los sectores más afectados por la pandemia. También han denunciado el incumplimiento de las medidas sanitarias y de seguridad en algunos eventos, como el concierto de Melendi o el espectáculo ecuestre. Por último, han lamentado la ausencia de participación ciudadana y de consenso en la organización de la feria. En mi opinión, más allá de los trajes de la alcaldesa, María Vázquez, tan a tono en cada momento (¡lo que le habrá costado la fiesta!), la Feria de Almería es una oportunidad para disfrutar de la cultura, la gastronomía y el ocio de nuestra ciudad, así como para reencontrarnos con familiares y amigos. Por otro lado, creo que se podrían haber hecho mejoras en la gestión y en la calidad de la feria. Me gustaría que se hubiera contado más con la opinión y las propuestas de los vecinos y vecinas, así como con los profesionales y los colectivos sociales. También me gustaría que se hubiera apostado más por la innovación y la sostenibilidad en la feria. En definitiva, creo que la Feria de Almería tiene mucho potencial para ser una feria más moderna, más participativa y más solidaria. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Noticias de Almería Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 106 artículos aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes