Capital La gamba roja de Almería protagoniza la Feria del Mediodía miércoles 24 de agosto de 2022 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María Vázquez pone en valor la excelencia de los productos de la lonja de la capital La gamba roja de Almería ha sido la gran protagonista de la Feria del Mediodía a través de la iniciativa que la Asociación Provincial de Empresarios de la Pesca del Sector Extractivo (Asopesca) ha organizado en la Plaza Virgen del Mar, junto al kiosco La Marimorena. La alcaldesa en funciones, María Vázquez, ha asistido para mostrar su apoyo al producto local. María Vázquez ha destacado “la excelencia de los productos de la lonja de Almería, fruto del esfuerzo que los pescadores realizan diariamente para traer la mejor materia prima”. Asimismo, ha resaltado “la gran calidad de nuestra gastronomía” y ha invitado a almerienses y visitantes “a disfrutarla especialmente durante la Feria en los bares, restaurantes y ambigús de nuestra ciudad”. La actividad ha consistido en una degustación de gamba roja para promocionar el producto almeriense a través de la web www.delbarcoalamesa.com, la plataforma online de los productores pesqueros de Almería. También han participado la delegada de la Junta en Almería, Arancha Martín; el diputado andaluz Manuel Guzmán; y los concejales Carlos Sánchez, Ana Martínez Labella, María del Mar García-Lorca y Paola Laynez. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

