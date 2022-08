Capital El Concurso de Dibujo Infantil reúne a más de un centenar de niños miércoles 24 de agosto de 2022 , 19:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Nuevo éxito de participación en el espacio infantil situado en el Parque Nicolás Salmerón, que sigue contando con numerosas actividades y juegos tradicionales hasta el próximo sábado, día 27 El Concurso de Dibujo Infantil ‘La Feria de tu Ciudad’ ha vuelto hoy con todas las ganas del mundo a la Feria de Almería después de dos años de ausencia, llenado durante la mañana el Parque Nicolás Salmerón, dedicado este año a los más pequeños, con una nueva edición de un certamen que ha superado con creces una vez más el centenar de inscritos, todo ello organizado por el Área de Cultura y Educación en la programación de la Feria de Almería. La noria ha sido el principal protagonista de las propuestas de los más pequeños, desde los 2 a los 14 años en tres categorías, pero tampoco han faltado referencias a la feria en familia, como la pequeña que ha dibujado a sus dos abuelos, a la alcazaba, a trajes típicos, otras atracciones y hasta se ha colado algún escudo de la Unión Deportiva Almería, por aquello de que todavía dura el furor de la alegría por el ascenso. Otro más. Tres han sido los premiados en cada una de las cuatro categorías que han ‘escoltado’ al ganador absoluto, galardón que ha recaído en Gerardo Parra Cobos, en una entrega en la que ha estado presente el concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, quien ha querido dar “la enhorabuena a todos por participar en esta iniciativa que recordaréis en próximos años y que ayudan a amar la Feria, vuestra Feria, desde bien pequeños y conociendo a nuevos amigos”. Los ganadores en la categoría de los más ‘peques’, hasta los cuatro años, han sido Julia, Enio y Mireia Cortés. En el caso de la segunda categoría, de 5 a 6 años, el podio ha sido copado por Carla Padilla, Gema López y María Ramírez, primero, segundo y tercer puesto, respectivamente. En el apartado de 7 a 10 años, los distinguidos han sido Paula Rivas, Antonio Rodríguez y Blanca Pérez. En la categoría más alta, de 11 a 14 años de edad, los participantes agraciados por el jurado han sido Purificación Verdegay, Susana Blanes y Raquel Ogalla. Un espacio lleno de actividades El espacio infantil durante la Feria del Mediodía de este año se encuentra en el Parque Nicolás Salmerón (entre las calles Santísima Trinidad y Álvarez de Castro). Con la coordinación de Plan A, todas las mañanas se realizan y recuerdan juegos tradicionales como el elástico, la comba, rayuela, tiro de cuerda, balón prisionero, polis y cacos, el pañuelo, quita la cola, gallinita ciega, trompos, champas, carreras de sacos, juego de la silla, juegos de mesa, bote botella, diana gigante, juego de kubb, tira las latas, trivial de Almería, bailes, tres en raya humano, paracaídas gigante, bolos de colores, twister, y otros juegos de madera, además de actuaciones musicales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

